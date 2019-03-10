【變種特攻：黑鳳凰】再有新預告曝光　展現Jean可怕的鳳凰之力

X-Men傳奇最終章「變種特攻：黑鳳凰」（Dark Phoenix），即將於今年六月暑假檔期登上大銀幕！由「權力遊戲」紅遍各地的Sophie Turner出線擔綱「琴葛雷」（Jean Grey）少女版一角。

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琴．葛雷Jean Grey擁有亦正亦邪的角色本質，在整個變種特攻的宇宙觀裡的OMEGA超強大等級的變種能力，以及從 《變種特攻：天啟滅世戰》就展現超乎想像的「鳳凰之力」讓她成為整個宇宙中最強大的變種人之一，爆發能力更秒殺Professor X、磁力王等高等級變種人。

Jean Grey的一個決定將牽動著整個宇宙人類及變種人生存命運，日前曝光最新預告展現鳳凰之力的恐怖規模，Fox Film於台灣再發布新預告，這個極度強大且危險的角色將帶來鐵粉最期待搬上大銀幕的震撼場面！

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最新曝光預告展現出X-Men最深受粉絲喜愛的沉穩敘事風格，由蘇菲特納（Sophie Turner）所飾演的「琴．葛雷」（Jean Grey），小時候的一場車禍意外發現她無法控制內心強大卻黑暗的詭異力量，由X教授把她帶回學校照顧，卻對她隱瞞事實真相，直到琴葛雷在任務遇上死亡危機、吸收了前所未見的「鳳凰之力」。

當X教授發現事態不再受控，謝茜嘉．謝西婷（Jessica Chastain）飾演的神祕反派已經引導琴葛雷運用這股鳳凰之力、挑撥離間說服琴葛雷脫離X教授控制，甚至背叛昔日戰友大開殺戒。

「妖后」遭到琴葛雷攻擊而生死未卜，眾人期待心靈能力者X教授能挽回頹勢，卻依舊對黑化的琴葛雷束手無策，「磁力王」直接宣告開戰、和相信琴葛雷仍有機會感化歸隊的「鐳射眼」形成對立，X-Men最終章即將走向無法想像的大結局！接連曝光兩支預告，引爆全球影迷熱烈猜測劇情走向。《變種特攻：黑鳳凰》將於今年6月6日與觀眾正式見面。