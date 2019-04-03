《黑鳳凰》上映前最大劇透！　史上最強變種特攻都難逃一死？

《變種特攻》（X-Men）參加了今年的美國加州WonderCon動漫展，他們也帶來了許多重量級的全新消息。為了要宣傳即將上映的系列最新電影《變種特攻：黑鳳凰》（X-Men: Dark Phoenix），《變種特攻》系列的演員們也在WonderCon活動上分享全新的電影片段。

「黑鳳凰」堪稱最強變種特攻，一眾超級英雄都難以與她匹敵。（劇照）

請注意！以下包含《變種特攻：黑鳳凰》的重大劇透。

動漫展曝光兩段全新畫面

演員嘉賓們在這場活動上，公開了兩個較長的電影片段：第一條片段大約長10分鐘，透露變種特攻們前往宇宙。這個片段也有不少部分已在先前的預告片中公開過，但這次則揭露了更多劇情上的前因後果。故事中，變種特攻奉命前往宇宙拯救美國太空總署NASA的太空梭，這艘太空梭因為「鳳凰之力」（Phoenix Force）而受困，完全無法移動。

雖然Sophie Turner飾演的Jean Grey最終成功吸收了鳳凰能量，畫面特效令人眼前一亮，但她也並非唯一在宇宙中有所表現的角色；這個片段也展現出整個變種特攻團隊上的成長，成員們各司其職並通力合作。

Jean Grey成功吸收「鳳凰之力」。（劇照）

妖后的輕鬆時刻是暴風雨前最後的寧靜

全新片段中，也能看到Jennifer Lawrence飾演的妖后（Mystique）指揮所有人，讓觀眾明白她已成為「X教授」Charles Xavier的副官。

這個片段還不只這樣：當小隊回到地球之後，妖后指責Charles Xavier把整個小隊推向險境，還必須為了拯救一群非變種人而冒生命危險，而Charles Xavier則表示他只是想要維持和平。

吸收「鳳凰之力」之力的Jean Grey於妖后面前失控。（劇照）

妖后也指出，在Jean Grey在宇宙中拯救了所有人之後，苦差事都是團隊中的女性在做：

在這裏都是女生在拯救男生，你可能要考慮把隊名改成「X-Women」了。

我們可以從這個有趣的互動探索他們之間的關係，但有些粉絲們也推測到妖后在本片將面臨的殘酷命運。

至於第二條片段，則看到了變種特攻們陷入低潮。此時Jean Grey已陷入完全的黑鳳凰狀態，經過追查她已跑到了紐約市。藍獸（Beast）和磁力王（Magneto）開始計畫要將Jean Grey殺死，為死去的妖后報仇──接下來就如同大家於預告片所見的一樣。

磁力王與藍獸計畫要殺死Jean Grey。（劇照）

與此同時，Charles Xavier、鐳射眼（Cyclops）、暴風女神（Storm）以及藍惡魔（Nightcrawler）等人則開始計劃要阻止一切。緊接在後的，則是一場上演在紐約街頭的變種人戰鬥。對原作漫畫迷來說這絕對是本片的必看劇情。如果你等不及想看到鐳射眼大戰藍獸的話，這將會是個讓你相當享受的片段。

暴風女神施展超能力時相當有型。（劇照）

《變種特攻：黑鳳凰》即將上映

如果這些活動現場公開片段的消息準確的話，那這次《變種特攻》系列的最新電影，將會是這個系列當中最為黑暗的篇章之一，而故事整體規模也將更帶有史詩般的規模。但仍有待觀察的是，本片是否將會是整個系列在迪士尼收購福斯之後的最終章節？如果本片將為我們所熟悉的《變種特攻》系列電影劃下句號，至少他們是以「黑鳳凰」這個原作漫畫中最著名的章節之一來告終。

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