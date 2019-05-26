【魔童】靚仔童星Jackson 4歲識做戲　仲拍過《復仇4》演超級英雄

全新的暗黑英雄電影《魔童》，由《銀河守護隊》系列創作班底創作，可謂齊集超自然、暗黑、驚悚及科幻元素。而電影的要角魔童，就由積遜A. 登（Jackson A. Dunn）飾演。又其實這位反派超級英雄原來都行過正途，演過正派角色，仲要喺《復仇者聯盟4︰終局之戰》中演出超級英雄，你又會唔會認得出呢？

積遜在戲中角色相當陰險，行徑亦令人心寒，殺人無數。（《魔童》劇照）

在《魔童》飾演12歲小學生的積遜，原來真人已經年屆16成人之年，算是另一種凍齡術。他在2003年聖地亞哥出世，一早就對演戲滿有興趣，4歲就參與首次演出。隨後又一直喜歡表演和公開演講，甚有表演慾。10歲那年因為一次公開試鏡，獲經理人睇中簽約，隨後便在不同的美劇中亮相。

《魔童》的故事以Superman的背景故事做藍本，由地球人收養，但角色就由「性本善」變成「性本惡」，由正義朋友變成魔鬼之子。（《魔童》劇照）

雖然在演藝事業上，積遜一早就有不錯發展，但積遜年少時曾說話不喜歡自己的演藝生涯，他只喜歡玩滑板，踩單車，聽歌，Rap等，是很典型的少年玩意。其實早在拍《魔童》前，他都有參與過電影拍攝，仲要係大製作《復仇者聯盟4》，你留意到他的存在嗎？

積遜在IG不斷分享自己的踩板片段，不過技巧似在鑽研中。（jacksonadunn@IG）

積遜飾演12歲的蟻俠Scott Lang，閃一下咁上下，要落足眼力。（網上圖片）

其實佢就係飾演12歲的蟻俠Scott Lang，劇情講到蟻俠帶出量子領域可以有回到過去的功能，但就不懂拿捏其準確性，於是要靠變形俠醫作測試，結果好幾次都失敗，分別帶過不同年紀的Scott Lang來到現在，而其中12歲的他就由積遜飾演。