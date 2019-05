【殺神John Wick 3】奇洛李維斯歷遍低谷　英雄背後的悲劇人生

《殺神John Wick 3》已上映了一段時間,今年已經 54歲的奇洛李維斯( Keanu Reeves )絲毫沒有被歲月影響,電影中俐落的身手與一如以往的陰鬱氣質,又再次獲得觀眾們的歡心。他是一個出色的演員,喜歡幫助別人,也很成功;同時間,他也有著不少悲慘經歷:失去了兒子、妹妹、長時間一個人生活等等。某程度上,John Wick可說是奇洛李維斯在電影中的寫照,又或者奇洛李維斯其實是在演他自己。 面對這些悲劇,真的很難理解他是怎樣變成一個善良的暖男,因為以下要說的關於他的悲慘經歷,只是一件都令人難以忍受。

有媒體報導,奇洛李維斯的父親在後來有嘗試與他相認,不過最終他因各種原因而拒絕了。(網上圖片)

8. 奇洛李維斯長生於破碎家庭 13歲那年被父親遺棄

奇洛李維斯(Keanu Reeves)出生於1964年的黎巴嫩首都貝魯特,父親是有中國、夏威夷、葡萄牙血統的美國人,而母親則是一名英國人。1966年在他兩歲的時候,全家曾經在澳洲生活了一年,但在他妹妹出生的同年,父母親則離婚了。當他三歲時,父親就離開了他們搬回夏威夷居住,直至13歲時,他也有到夏威夷看望父親,但從13歲那年起,父子兩人就再沒有聯絡了。在2002年一個訪問中他說過:「在我們的最後一天,我們坐在陽台上,盯著黑暗的天空。那天晚上他甚麼都沒說。第二天,他把我們帶到了機場。然後我們10年沒聽到他的任何消息。沒有電話,沒有信件,甚麼也沒有。」

讀寫障礙似乎對奇洛李維斯的青年沒有構成任何影響。(網上圖片)

7. 奇洛李維斯有讀寫障礙‎

翻一翻有關他的新聞或資料,就會發展他除了輾轉地搬過屋5次之外,還在紐約搬至多倫多這5年內,曾經換過4間中學,並被其中的一間表演藝術學校開除。很多人會覺得,太過頻繁的轉校會影響學習,同時再右上讀寫障礙‎症就會難上加難。不過,這些事似乎絲毫都影響不到他,他本人也對這些事不以為然。「我不是最好的學生,但我也不記得自己不適應,甚至乎我有點融入其中。」

奇洛李維斯的女朋友Jennifer Syme在2001年4月車禍中喪生,享年29歲。(網上圖片)

6. 奇洛李維斯女兒不幸夭折

知道自己的家庭即將迎來一個小生命,本應是一件令人又開心又興奮的事。不幸的事,對於奇洛李維斯來說,等待9個月後換來的,卻是個令人痛心的消息。1999年12月,當女友Jennifer Syme生下他們的女兒,疑似是因為吸毒而導致生下來的是個死胎。2001年4月,女友Jennifer Syme也於車禍中不幸喪生,此後他再也沒有與任何人有正式交往,一直過着單身生活。

奇洛李維斯出席女朋友Jennifer Syme的喪禮。(網上圖片)

5. 致愛的女友死於離奇車禍

在女朋友產生死胎的悲劇發生後,雖然之後兩人還是保持男女朋友關係,但似乎悲劇已留下不可付磨滅的痕跡。然而在2001年4月,他的女友在車禍中不幸喪生。據一些新聞報道指,當時她正駕駛著一輛吉普車,與三架正在停泊的汽車相撞,當時警察也表示驚奇:「車輛因不知名原因而相撞。」還有一些報導說,29歲的Jennifer Syme這一年間,一直接受著抑鬱症的治療。到底她是不是自殺的?一直沒有獲得證實。

參與拍攝《My Own Private Idaho》(《不羈的天空》)時,奇洛李維斯與River Phoenix相識並成為好友。(網上圖片)

4. River Phoenix吸毒過量離世

1991年,奇洛李維斯因拍攝電影《不羈的天空》(My Own Private Idaho,1991)與另一男主角River Phoenix相識其成為了好友,由於兩人當時也是電影圈中剛冒起的新晉,奇洛因拍攝《不》後名氣漸增,後者更憑此獲得威尼斯影展最佳男演員,遺憾是,1993年萬聖節前夕,當時只得23歲的River Phoenix因為服用過量的海洛英和可卡因猝死。這件事也同樣影響奇洛與父親之間的關係,因他的父親曾經因販毒而入獄。

奇洛李維斯是一個重型電單車發燒友。(網上圖片)

3. 年過半百 不願再當父親

很多外國傳媒也會問他:「你會結婚,以及小朋友,將來擁有一個家庭嗎?」他總是會回答,表示自己想要組織一個家庭。不過,在最近一次他接受外國雜誌《Esquire》的訪問中卻提到,自己不會再想要有小朋友。記者問:「你想要安家下回來嗎?或者你已經有一個家庭了?」他回答說:「我太老了...已經太遲。一切都完了。」(I'm too… it's too late. It's over.)「甚麼意思?」他回答說:「我已經52歲,我不會再打算有小孩。」(I'm 52. I'm not going to have any kids.)記者:「真的?」他:「是的。」

奇洛李維斯經常被拍得陪伴在妹妹身邊。(網上圖片)

2. 妹妹曾患有白血病

眾所周知,奇洛李維斯十分愛錫他的妹妹Kim Reeves。不過在她23歲時卻得知罹患白血病,當時媒體也常常拍到他陪伴在妹妹身邊,幸好經歷長達10年的與病魔的抗爭,她總算康復至今未,直至現時52歲。同樣地,在這數年間,奇洛李維斯也捐了不少資金予癌症基金組織。

2004年被拍得獨自在公園坐著,孤單而又落寞。(網上圖片)

1. 獨來獨往 奇洛直認無法安定下來

相信大家都對這幀2010年奇洛李維斯一個人坐在公園吃三文治的相片再熟悉不過。有人說過,John Wick是一個悲劇英雄,同時也是奇洛李維斯的另一面寫照。長期而接二連三發生在他身上悲劇,也是形成他孤單的生活其中一個原因。

2006年他接受《Parade Magazine》訪問時曾說:「我過著流浪漢的生活!」(I've had a vagabond life)接著他說:「我無法安定下來。我喜歡去新的地方 - 租房子,住酒店。然後我40歲了。那個生日很難過,也許是因為你知道你已經長大了。所以現在這對我來說是個改頭換面。我買了我的第一所房子。我想要一個家。」他40歲那年正是2004年,即是女友死後的第3年。