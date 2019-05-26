【殺神John Wick 3】奇洛李維斯歷遍低谷　英雄背後的悲劇人生

《殺神John Wick 3》已上映了一段時間，今年已經 54歲的奇洛李維斯（ Keanu Reeves ）絲毫沒有被歲月影響，電影中俐落的身手與一如以往的陰鬱氣質，又再次獲得觀眾們的歡心。他是一個出色的演員，喜歡幫助別人，也很成功；同時間，他也有著不少悲慘經歷：失去了兒子、妹妹、長時間一個人生活等等。某程度上，John Wick可說是奇洛李維斯在電影中的寫照，又或者奇洛李維斯其實是在演他自己。 面對這些悲劇，真的很難理解他是怎樣變成一個善良的暖男，因為以下要說的關於他的悲慘經歷，只是一件都令人難以忍受。

有媒體報導，奇洛李維斯的父親在後來有嘗試與他相認，不過最終他因各種原因而拒絕了。（網上圖片）

8. 奇洛李維斯長生於破碎家庭 13歲那年被父親遺棄

奇洛李維斯（Keanu Reeves）出生於1964年的黎巴嫩首都貝魯特，父親是有中國、夏威夷、葡萄牙血統的美國人，而母親則是一名英國人。1966年在他兩歲的時候，全家曾經在澳洲生活了一年，但在他妹妹出生的同年，父母親則離婚了。當他三歲時，父親就離開了他們搬回夏威夷居住，直至13歲時，他也有到夏威夷看望父親，但從13歲那年起，父子兩人就再沒有聯絡了。在2002年一個訪問中他說過：「在我們的最後一天，我們坐在陽台上，盯著黑暗的天空。那天晚上他甚麼都沒說。第二天，他把我們帶到了機場。然後我們10年沒聽到他的任何消息。沒有電話，沒有信件，甚麼也沒有。」

讀寫障礙似乎對奇洛李維斯的青年沒有構成任何影響。（網上圖片）

7. 奇洛李維斯有讀寫障礙‎

翻一翻有關他的新聞或資料，就會發展他除了輾轉地搬過屋5次之外，還在紐約搬至多倫多這5年內，曾經換過4間中學，並被其中的一間表演藝術學校開除。很多人會覺得，太過頻繁的轉校會影響學習，同時再右上讀寫障礙‎症就會難上加難。不過，這些事似乎絲毫都影響不到他，他本人也對這些事不以為然。「我不是最好的學生，但我也不記得自己不適應，甚至乎我有點融入其中。」

奇洛李維斯的女朋友Jennifer Syme在2001年4月車禍中喪生，享年29歲。（網上圖片）

6. 奇洛李維斯女兒不幸夭折

知道自己的家庭即將迎來一個小生命，本應是一件令人又開心又興奮的事。不幸的事，對於奇洛李維斯來說，等待9個月後換來的，卻是個令人痛心的消息。1999年12月，當女友Jennifer Syme生下他們的女兒，疑似是因為吸毒而導致生下來的是個死胎。2001年4月，女友Jennifer Syme也於車禍中不幸喪生，此後他再也沒有與任何人有正式交往，一直過着單身生活。

奇洛李維斯出席女朋友Jennifer Syme的喪禮。（網上圖片）

5. 致愛的女友死於離奇車禍

在女朋友產生死胎的悲劇發生後，雖然之後兩人還是保持男女朋友關係，但似乎悲劇已留下不可付磨滅的痕跡。然而在2001年4月，他的女友在車禍中不幸喪生。據一些新聞報道指，當時她正駕駛著一輛吉普車，與三架正在停泊的汽車相撞，當時警察也表示驚奇：「車輛因不知名原因而相撞。」還有一些報導說，29歲的Jennifer Syme這一年間，一直接受著抑鬱症的治療。到底她是不是自殺的？一直沒有獲得證實。

參與拍攝《My Own Private Idaho》（《不羈的天空》）時，奇洛李維斯與River Phoenix相識並成為好友。（網上圖片）

4. River Phoenix吸毒過量離世

1991年，奇洛李維斯因拍攝電影《不羈的天空》（My Own Private Idaho，1991）與另一男主角River Phoenix相識其成為了好友，由於兩人當時也是電影圈中剛冒起的新晉，奇洛因拍攝《不》後名氣漸增，後者更憑此獲得威尼斯影展最佳男演員，遺憾是，1993年萬聖節前夕，當時只得23歲的River Phoenix因為服用過量的海洛英和可卡因猝死。這件事也同樣影響奇洛與父親之間的關係，因他的父親曾經因販毒而入獄。

奇洛李維斯是一個重型電單車發燒友。（網上圖片）

3. 年過半百 不願再當父親

很多外國傳媒也會問他：「你會結婚，以及小朋友，將來擁有一個家庭嗎？」他總是會回答，表示自己想要組織一個家庭。不過，在最近一次他接受外國雜誌《Esquire》的訪問中卻提到，自己不會再想要有小朋友。記者問：「你想要安家下回來嗎？或者你已經有一個家庭了？」他回答說：「我太老了...已經太遲。一切都完了。」（I'm too… it's too late. It's over.）「甚麼意思？」他回答說：「我已經52歲，我不會再打算有小孩。」（I'm 52. I'm not going to have any kids.）記者：「真的？」他：「是的。」

奇洛李維斯經常被拍得陪伴在妹妹身邊。（網上圖片）

2. 妹妹曾患有白血病

眾所周知，奇洛李維斯十分愛錫他的妹妹Kim Reeves。不過在她23歲時卻得知罹患白血病，當時媒體也常常拍到他陪伴在妹妹身邊，幸好經歷長達10年的與病魔的抗爭，她總算康復至今未，直至現時52歲。同樣地，在這數年間，奇洛李維斯也捐了不少資金予癌症基金組織。

2004年被拍得獨自在公園坐著，孤單而又落寞。（網上圖片）

1. 獨來獨往 奇洛直認無法安定下來

相信大家都對這幀2010年奇洛李維斯一個人坐在公園吃三文治的相片再熟悉不過。有人說過，John Wick是一個悲劇英雄，同時也是奇洛李維斯的另一面寫照。長期而接二連三發生在他身上悲劇，也是形成他孤單的生活其中一個原因。

2006年他接受《Parade Magazine》訪問時曾說：「我過著流浪漢的生活！」（I've had a vagabond life）接著他說：「我無法安定下來。我喜歡去新的地方 - 租房子，住酒店。然後我40歲了。那個生日很難過，也許是因為你知道你已經長大了。所以現在這對我來說是個改頭換面。我買了我的第一所房子。我想要一個家。」他40歲那年正是2004年，即是女友死後的第3年。