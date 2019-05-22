【殺神John Wick3】揭秘殺神三大對手　袁和平徒弟陳虎最吸睛

電影《殺神John Wick 3》（John Wick: Chapter 3 - Parabellum）近日上映，成功壓過雄票房榜多日的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）成為票房冠軍，片商亦隨即宣佈會開始第4集，讓John Wick與圓桌會都來一場「終局之戰」。

《殺神John Wick3》票房報捷，電影公司隨即宣布開拍第4集。（《殺神John Wick3》劇照）

今集的打鬥場面冠絕三部曲，John Wick面對各路人馬追殺，由殺手酒店「穹天屠」（Continental）殺落唐人街，到離開紐約前往摩洛哥的卡薩布蘭卡，走過沙漠再回到紐約，過五關、斬六將，每一戰都要博晒命才能保命。

戲中各大高手並非一般特技演員，當中包括大師級人馬與NBA選手，還有來自中國的武術冠軍，就等小編為大家揭開三大高手的真面目！

陳虎去年到紐約拍攝《殺神John Wick 3》，力撐奇洛。（陳虎微博圖片）

唐人街殺手

陳虎在片中飾演唐人街的黑幫頭目，與John Wick刀光劍影打到飛起，最後更遭插爆眼而死，睇到觀眾嘩嘩聲。現年44歲的他來自四川成都，曾獲得全國少年武術冠軍，後來應美國一家武館邀請到當地任教職，但發展不如理想，陳虎曾受訪表示：「在中國，你起碼可以練功夫，比賽，到了美國之後你會發現，大部分時間都在洗盤子、做搬運工。」

因為李連杰憑《少林寺》爆紅，讓陳虎亦懷有一個電影夢。（《太極俠》劇照）

陳虎與奇洛私交甚篤，奇洛甚至親自執導《太極俠》捧陳虎做男主角。（《太極俠》劇照）

80年代李連杰主演的《少林寺》，曾讓很多身懷一流武藝的年輕人做夢又夢碎，陳虎亦是其中一個，原來到了美國，並不代表可以到荷里活拍戲，挨過好些年頭，終於在1998年獲朋友介紹，認識了在荷里活當動作指導的袁和平，當時袁正為《廿二世界殺人網絡》（Matrix）招兵買馬，最終將陳虎收歸旗下，繼而造就了陳虎與奇洛李維斯的一段友誼。

陳虎與奇洛稱兄道弟。（陳虎微博圖片）

陳虎稱得上是奇洛的師父，在他調教下才能打出精彩的動作場面，奇洛亦十分欣賞陳虎的好身手，親自開拍《太極俠》讓對方一嚐主角夢，自己反而演個大反派。陳虎曾說，荷里活明星的成就並非一朝一夕，他們付出的努力是難以估計的，成功皆有因。

Boban Marjanović首次演出電影，令人留下深刻印象。（《殺神John Wick 3》劇照）

圖書館高佬

戲中John Wick離開「穹天屠」後，前往紐約圖書館找東西，當時懸賞令尚未展開，但就有人欲偷步想「先殺為快」，最終被殺神用一本書KO。這名高大的俄羅斯殺手，原來是NBA職業球員！

監製睇中Boban Marjanović手掌奇大而找他拍戲。（Getty Images）

來自塞爾維亞、現效力費城76人司職中鋒的Boban Marjanović，身高7呎3吋（222厘米）、體重132公斤（290磅），本身都有6呎1吋高的奇洛，站在他身邊即時變哈比人。原來當初是熱愛NBA的電影監製Basil Iwanyk拉攏而成就這次合作。而Boban就話能夠與奇維合作感到難以置信：「起初我唔想打或對奇維做任何時，因為我太尊敬佢，但佢真係好尊業，仲好願意幫我」，他更笑言以後不敢去圖書館：「好驚John Wick會再出現，然後又再打斷我隻腳」。

呢一幕真係好精彩。（《殺神John Wick 3》劇照）

酒店雙雄

片末John Wick在「穹天屠」與圓桌會派來的軍隊進行困獸鬥，其中與兩名身材矮小的亞裔高手過招，兩人自稱久抑John Wick大名已久，仲放生過殺神一次，雖然最後都敗在John Wick手上，但整個對戰拳拳到肉，相當精彩刺激。

Yayan Ruhian的演出經驗較豐富。（劇照）

Yayan Ruhian（左）及Cecep Arif Rahman（中）演過《星球大戰：原力覺醒》。（《星球大戰：原力覺醒》劇照）

飾演這兩位高手，是來自印尼的Yayan Ruhian及Cecep Arif Rahman，兩人都精於東南亞武術Pencak Silat（Pencak Silat），在業界內享負盛名。到近年殺入影圈，參演過《星球大戰：原力覺醒》（Star Wars: Episode VII - The Force Awakens），今次在《殺神John Wick 3》更加亮眼。