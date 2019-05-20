【殺神John Wick 3】三部曲共殺咗幾多人？　夠坐爆一間IMAX影院

奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《殺神John Wick 3》（John Wick: Chapter 3 – Parabellum）近日上映，John Wick可謂電影史上其中一位最強殺手，單靠一枝鉛筆，甚至徒手都可以置人於死地。 三部曲夾埋6個鐘，究竟殺神一共殺咗幾多人？有外國媒體逐部戲統計，發現死於John Wick手下的人，多到一間3D IMAX影院都唔夠坐！

《殺神John Wick》

第一集是三部曲中最少人死，101分鐘John Wick共殺了91個人，當中73個被槍殺、6個被刀或劍殺死，剩下的12個分別死於爆炸、斷頸、扼死及撞車，最重要包括John Wick愛犬Daisy遭俄羅斯黑幫之子Tarasov踢死。

重溫《殺神John Wick》精彩場面

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《殺神John Wick 2》

到第二集已升至「百人斬」，John Wick在122分鐘內殺了119個人，集中用槍殺人，當中110個死於槍下；以刀或劍殺的就只有兩個；而餘下7個中，包括3名死於最經典的鉛筆殺人場面，證明在殺神手下，任何物品都可以變成殺人工具。

重溫《殺神John Wick 2》精彩場面

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《殺神John Wick 3》

來到近期上映的第三集，John Wick被各路人馬夾撃下，在131分鐘內殺足167個人，其中124個死於其槍下，用刀或劍殺的就有32個，其他死法包括3個被狗咬死、3個被馬踢死，還有撞車死與被斧頭斬死。可見最新一集出現更多不同死法，動作場面更昇華。

《殺神John Wick 3》精彩劇照

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總計，John Wick在3部電影、357分鐘內，殺足387個人，平均1分鐘殺一個，不愧殺神之名，只有John Wick才能超越John Wick。