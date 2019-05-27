【變種特攻黑鳳凰】首爾直擊記者會　導演：X-Men未來會在MCU出現

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）熱潮未過，新一輪超級英雄電影攻勢又殺到埋嚟！同屬Marvel旗下的新片《變種特攻：黑鳳凰》（X-men: Dark Phoenix）今日（27日）於韓國首爾舉行記者會，導演Simon Kinberg率領一眾主演，包括「磁力王」米高法斯賓達Michale Fassbender、「Jean Grey」蘇菲特納（Sophie Turner）、「快銀」伊凡彼特斯（Evan Peters）以及「鐳射眼」泰謝利丹Tye Sheridan一同現身。

導演表示，電影最後一場戲是全片亮點，令人動容。（陳穎思 攝）

蘇菲特納透露，戲中的一幕火車打鬥場面最精彩，叫影迷留意。（陳穎思 攝）

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《變種特攻：黑鳳凰》是系列的最後一部，導演表示製作這部作品是苦中帶點，有感一眾X-Men終於都順利畢業，又謂今集著重於表達一眾角色的人性：「重點在於角色上，更豐富感情，角色主導令成件事變得更戲劇化，為這趟旅程劃上句號。」

由於擁有《變種特攻》電影系列版權的二十世紀福斯已被迪士尼收購，問導演《變種特攻》系列未來會否出現在Marvel電影世界（MCU）、一眾角色會否回歸，他就大賣關子，「相信未來會有《變種特攻》電影出現在MCU的，但目前不清楚。」

伊凡彼得斯於記者會期間突然離場，未知是否身體不適。（陳穎思 攝）

泰謝里丹影低台下人山人海的記者群。（陳穎思 攝）

作為元老級成員的米高法斯賓達，被問到由2011年《變種特攻：異能第一戰》上映至今，八年來最難忘一刻是什麼，他表示是當年跟「X教授」占士麥艾禾（James McAvoy）一起試鏡的時候，大讚對方好照顧人及大方友善。

而幾位演員均為首次到訪首爾，蘇菲特納表示好期待品嘗地道韓式烤肉，而泰謝利丹就指昨日到埗後，已率先一試生八爪魚，笑指一邊食一邊被八爪魚吸住個嘴，至於伊凡彼特斯就透露到明洞逛街。席間，伊凡突然中途離場，至記者會結束都未有返回座位，主持人笑指他就如角色一樣來去匆匆。