Marvel高層嫌前期反派太渣　下令洛基要有《X-Men》呢個角色咁勁

Marvel電影拍到現在，已締造不少經典反派，如今仍在熱賣的《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）也是11年的總結，但其實一開始也挫折重重，原因是Marvel影業也自知他們前期並未成功打造令人印象深刻的反派，所以他們將希望全都寄託在《雷神奇俠》（Thor）系列的洛基（Loki）身上，最近《雷神》編劇Zack Stentz也證實此事。

按圖看湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）飾演洛基（Loki）的精彩演繹▼

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根據《The Fanboy Podcast》的訪問，Zack Stentz當時一口氣擔任《變種特攻：異能第一戰》（X-Men: First Class）以及《雷神奇俠》的編劇，由於有隔壁Fox的經驗，Zack便被要求將洛基這個反派寫好，而且要像Fox描繪經典反派磁力王一樣好：

這很複雜，我們編劇群在寫《雷神奇俠》的時候就已經被耳提面命，他們正準備讓洛基成為《復仇者聯盟》中的反派，他們也知道第一階段目前為止的反派都很平庸。他們其中一個高層便在會議上說，「如果你們在其他電影都失敗了，但請給我們一個特別的洛基，他必須要像是磁力王那樣精彩的反派，我們需要那個級別的人，因為那會是《復仇者聯盟》的主要反派。」 《雷神奇俠》編劇Zack Stentz

幸好除了角色塑造之外，飾演洛基的湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）也以充滿邪氣的魅力撐起這個經典反派，果然開始讓影迷耳目一新，面對這個看似陰狠實則傲嬌的反派，其實非常迷人，而飾演他的哥哥雷神索爾的基斯咸士禾夫 （Chris Hemsworth）無論是在戲裡或戲外，都與他感情極好，也讓影迷津津樂道。

飾演他的哥哥雷神索爾的基斯咸士禾夫 （Chris Hemsworth）無論是在戲裡或戲外，都與他感情極好，也讓影迷津津樂道（Getty Images／視覺中國）

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