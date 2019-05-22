《洛基》劇集無縫接軌《復仇者4》？　導演暗示有初代復仇者回歸

我們都很想念，那位風迷萬千少女、玉樹臨風的整人專家「洛基」（Loki），而根據羅素兄弟（Russo Brothers）的說法，在Disney+登場的《洛基》個人劇集將會以他在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）裏的調皮行為作為延續，這下洛基又將回到我們身邊。

可是，你知道嗎？好消息，可不只這一個！羅素兄弟暗示了這部劇集還會有一位我們心心念念的Marvel電影宇宙（MCU）角色回歸也不一定。

有望參演《洛基》的初代復仇者到底是誰呢？（劇照）

＊注意！以下包含《復仇者聯盟4：終局之戰》劇透，請斟酌閱讀。

帶着宇宙魔方的洛基逃去哪了？

在《復仇者聯盟4：終局之戰》裏復仇者透過「時空旅行」回到過去，卻意外地讓洛基趁亂拿着宇宙魔方逃走，原本的時空裏洛基本來會被雷神（Thor）送回阿斯嘉（Asgard）審判，但這意外一發生，可完全沒人知道他逃去哪裏了。根據羅素兄弟的訪談來看，他們提及這個答案或許會在《洛基》個人劇集裏有所解答。

點圖重溫洛基於首集《復仇者聯盟》精彩演出▼

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但解決這個「逃跑突發狀況」的關鍵人物是誰呢？可能將會是美國隊長（Captain America）。

還記得《復仇者聯盟4：終局之戰》的片尾，美國隊長將無限寶石（Infinity Stones）送回過去，藉此修正所有時間軸，但這項任務裏是否包含需要將逃跑的洛基抓回去呢？雖然美國隊長似乎心意已決，希望留在過去，但在他和佩姬卡達（Peggy Carter）相愛且決定共度一生之前，他還是得要好好完成他的「歸還任務」才對，畢竟我們都知道美隊是不可能撒手不管的。

點圖重溫美國隊長於首集《復仇者聯盟》精彩演出▼

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當洛基帶着空間寶石逃走後，他創造出一個屬於自己的時間軸，這讓事情變得相當複雜，如果美國隊長無法找回洛基，那條時間軸的錯誤就無法被修正。 羅素兄弟

天阿！這是不是代表我們又可以再次看見美國隊長得帥氣身影，且他和洛基該不會有可能成為好友？而羅素兄弟也提及，其實當美隊決定留在過去結婚時，這代表他同時創造了另一個時間分支，與MCU的主要世界並沒有關聯，對此祖羅素（Joe Russo）表示：

所以，美隊必須要回到原本的時間軸才能完成盾牌交接。 祖羅素

所以現在，是不是代表我們得開始好好存錢，畢竟Disney+也快上線啦！

《洛基》個人劇集將在迪士尼自家影音串流平台Disney+推出。而Disney+將於今年11月12日上線。

做Wallpaper都完全冇問題！即睇《復仇者聯盟4：終局之戰》高清劇照▼

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