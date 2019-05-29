【幕後英雄】林子僑兩獲金像美指絕非輕易　親解工作過程棘手難題

在選擇電影觀賞的時候，大部份觀眾都會將目光投放在有哪些演員出演、又或是由哪個有名的導演去執導，從而作出選擇。可是電影從來都是一個少至數十、多至數百人的團隊製作，再由導演和演員去呈現給觀眾，而背後的一些幕後英雄也值得我們去了解，著名景點「香港星光大道」的Facebook專頁製作了一個專題，以下將為大家介紹電影的美術指導林子僑（Eric）。

林子僑曾參與超過60部電影的製作。（資料圖片）

冷知識：美術指導決定一個項目燈光、攝影、特效、服裝、道具等的互相搭配，以統一整部電影的視覺風格和氛圍，在前期製作上的責任可謂舉足輕重；亦需根據電影的設定作不少相關的資料搜集，再配合製作預算經費，以順利呈現一個年代、地點、人物、事件、服裝、化妝都相符又連貫的畫面。

林子僑曾參與超過60部電影的製作，包括：2018年的《無雙》、2017年的《拆彈專家》和《悟空傳》、2014年的《救火英雄》、2013年的《西遊．降魔篇》、2012年的《大上海》、2010年的《精武風雲 陳真》及2007年的《色，戒》等……他更憑電影《大上海》及《無雙》兩度奪得金像獎最佳美術指導，是為行業中的表表者！Eric認為精益求精才能得到觀眾的認同，他說：「香港資源少，當自己參與的電影得到觀眾認同，聽到大家的稱讚，在眾多外國電影中得到一份認同，就是我覺得身為香港電影圈一份子最感到光榮驕傲的一刻。」

在第38屆金像獎頒獎典禮中，林子僑憑《無雙》奪得金像獎最佳美術指導。（電影海報）

林子僑在電影圈資歷豐富，在過程中也遇過不少難題：「試過極寒冷天氣下油漆還未塗上已經結冰。又試過打印透明貼紙逐一片磁磚貼上，模仿年代舊花磚。」當被問到最深刻的作品，Eric說：「每部作品都很深刻，因為會面對不同的困難和挑戰：試過為追求一個街上偶然看到，很有生活痕跡的書架，而買數個新書架並幫店主親手替換；亦試過用廢物堆砌一個舞台。每部作品，從資料搜集到設計繪圖，從圖紙到採購施工，從籌備到拍攝，每一步都不容易，因為堅持做好，而成為別具意義的回憶。」因為對作品有要求，才可以精益求精！

林子僑從鄧麗欣、周秀娜手上接過獎項，這是他繼2012年的《大上海》後二度獲獎。（資料圖片）

近年有不少「香港電影已死」的說法，因為產量大減、製作資金亦緊拙，Eric仍寄語香港電影：「希望香港電影可以重回興旺時期，產量更多，題材更多元化，香港觀眾能夠更喜愛和接受香港電影。」但他仍鼓勵有準備的年輕人入行：「個人覺得想入行的年輕人要意識到『理想』中的電影和『現實』存在一定落差。每一部參與的電影都是一個學習機會，包括經驗與人事網絡累積。必須不怕辛苦，不計較付出與收穫。努力不一定成功，但不努力一定失敗。機會當然存在運氣因素，但機會始終是留給有準備的人。」