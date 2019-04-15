【金像獎2019】新生代演員齊任司儀　游學修：我哋有能力做到

第38屆香港電影金像獎頒獎典禮昨日（14日）完滿落下帷幕，本屆金像獎為了秉承Keep Rolling的主題，請來32位新生代演員擔任司儀兼負責開場表演，擊鼓展示氣勢又大展舞技，引來網民盛讚。在頒獎典禮完結後，吳肇軒、凌文龍、胡子彤、游學修、袁澧林及朱鑑然接受《香港01》訪問，分享這個難忘的經歷。

（左起）吳肇軒、凌文龍、胡子彤、游學修、袁澧林及朱鑑然在完SHOW後心情甚興奮。（梁碧玲攝）

在香港的影壇盛事上身負重任，他們皆大呼緊張。吳肇軒說：「成班好朋友一齊做呢件事係一世都唔會忘記，同好難再有咁嘅機會。」胡子彤說：「又要打鼓、又要跳舞、又要講嘢，緊張但好開心，成班32個新人一齊做呢件事，最後大家係覺得ok嘅，咁就已經好滿足。」游學修說：「無論幾緊張都好，都一定要做好佢，所以我相信表現出嚟OK嘅。」朱鑑然說：「最勁嘅係我哋排練咗咁多次，上台嗰刻已經好自然咁做咗出嚟。」袁澧林說：「我哋32個跳《疾風》嘅時候我真係好感動，有啲衝動想喊，尤其係劉德華話而家傳承俾新人嘅時候，雖然迫自己笑住咁跳舞，但內心好百感交集。」

朱鑑然分享最難忘是這件事的發生，而他真心覺得他們成功地將件事做好了。（梁碧玲攝）

【金像獎2019】獨家專訪幕後創作團隊 Keep Rolling唔係得個口號

32個新生代演員一起排練了一個多月，游學修說：「我覺得唔係講辛唔辛苦，呢件事係咪真係好難又未至於，而大家去做好件事係最緊要，如果小小嘢就話好辛苦，我哋唔可以講呢啲嘢，尤其是喺呢個環境下，一定係盡200%努力做好佢！」在開場表演中，劉德華將光球傳給32位新生代演員意味著香港電影的傳承，問到會否感受到責任，游學修說：「我哋呢32個人唔係明星，但本住個心要話俾大家聽我哋係得嘅！就算呢刻我哋未係明星，能力可能尚需磨練，但我覺得態度係最緊要，呢個態度係我哋要話畀人聽我哋有能力做到，而呢32個人都有呢個心態。」

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