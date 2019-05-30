【雷神】基斯咸士禾夫巧遇前度舉動獲讚　老婆Elsa完全冇呷醋？

相信「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）是大家心目中的男神，雖然他在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中變成「肥Thor」，但粉絲對他的喜愛有增冇減，而他每次出席公開活動跟粉絲的貼心互動都能夠溶化大家的心，所以好多人都覺得他是「最接近神的男人」。不過據外國傳媒報道，日前雷神遇上一個凡人感到極之恐懼的難題──街上巧遇前度，更有指雷神太太Elsa Pataky為此黑面呷醋！

身在澳洲Byron Bay的雷神被外國傳媒拍得跟細佬Liam Hemsworth出外喝咖啡時，竟然巧遇前度Isabel Lucas。當時三人就站在咖啡店外面聊天，各人都有講有笑，氣氛看起來非常融洽。其實雷神跟Isabel Lucas在2005年至2008年期間，因為一起演出澳洲節目《Home and Away》而開始拍拖，兩人同為澳洲人，更因為一起在荷里活發展及成名，算是陪伴了彼此一段艱辛的時期。

這段消息一出，有外國傳媒指雷神太太Elsa Pataky為此而感到傷心及醋意大發，該報道除了透露有消息人士指Pataky曾因雷神在拍攝《復仇者聯盟4》期間跟「Marvel隊長」Brie Larson熟絡而擔心老公被對方搶走。不過昨日再有報道澄清Pataky絕對沒有呷醋，全部都是傳媒的炒作。加上照片中看到雷神跟Lucas都保持3個身位的距離，跟本沒有任何曖昧的接觸，三人只是閒聊了幾分鐘就離去。

雷神跟Isabel Lucas在2005年至2008年期間拍拖。（Getty Images）

不過如果你係雷神，你會點揀選？翻看Isabel Lucas跟Elsa Pataky，兩人都是金髮美女，不過帶有不同的特質。現年34歲的Isabel Lucas看起來比較文靜，她出生於澳洲墨爾本，後來到了荷里活發展，曾拍攝過電影《變形金剛：狂派再起》（Transformers: Revenge of the Fallen）及不同的澳洲節目。直至2016年，她決定為花更多時間陪伴家人而搬回澳洲，據知她曾跟Jared Leto及Jake Gyllenhaal傳過緋聞，於2012年跟澳洲歌手Angus Stone分手至今仍然單身。

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而雷神太太Elsa Pataky年紀就比Isabel大，不過現年42歲的她無論身材或樣貌都Keep得很好，出生於西班牙的Pataky熱情奔放，更熱愛運動，不時在她的Instagram上載做Gym及瑜伽的照片，據知雷神最近推出的健身App太太都有份一起參與。兩人更經常被拍得甜蜜出席公開活動及到海邊曬太陽合家歡的照片，每次雷神都會攬住Pataky，更經常在Instagram互相上載對方的照片放閃。

以下有更多Elsa Pataky的健康性感照：