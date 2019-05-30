【復仇者聯盟4】雷神原定好快打回原型　基斯：係我堅持要肥到底

4月尾上映的《復仇者聯盟 4 : 終局之戰》在全球掀起熱潮，當中最受矚目的一定要數「雷神托爾」在戲中的全新造型，的確為影迷帶來不少驚喜。 最近，飾演「雷神」的基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）在接受訪問時，就親解原來是他堅持要在《復仇者聯盟4》中，保持着這個「肥Thor」造型到結尾。

飾演「雷神」的基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）最近接受訪問時，分享這次「肥Thor」造型的背後故事。（劇照）

《復仇者聯盟 4 : 終局之戰》（Avengers 4：Endgame）帶給影迷不少驚喜，除了有初代復仇者為了大局作犧牲的傷感劇情，當中最令大家深刻的，相信就要數「雷神」驚變一個只顧飲啤酒、宅在家中打機的大肥佬，這個原本擁有着一身肌肉的超級英雄，身材突然走晒樣，一出場那刻定必令全場觀眾捧腹大笑吧！

《復仇者聯盟 4 : 終局之戰》中最令大家深刻的，會否是「雷神托爾」的新造型？（Twitter）

原本肥版雷神好快就會打回原型

但原來這個大肚腩「雷神」本來是不會在戲中由頭帶到落尾，基斯咸士禾夫最近登上外國媒體《Variety》封面，與粉絲分享「肥Thor」的故事。「原本劇組是希望在《復仇者聯盟4》電影的中段，就讓托爾變回他原來的健碩身材。但是我據理力爭，我希望能維持這個肥版雷神的身材，一直到電影的結尾。」基斯咸士禾夫解釋，他自己很喜愛「肥Thor」，他很喜歡這種什麼事都可能會發生的劇情發展，能帶給人們預料之外的驚喜。

原來這個大肚腩「雷神」，原定是很快會在中段變回原型。（Twitter）

「肥Thor」大受歡迎

而其實結果也沒有令基斯咸士禾夫失望，崩壞版雷神「肥Thor」極受粉絲歡迎，大家都沒有因為他的身型轉變而減弱對他的喜愛。有網民更在社交平台上建立了「軟托爾」（Soft Thors）的帳號，有藝術家更創作了不少「走樣Thor」的作品及產品，人氣非常高。

雖然「雷神托爾」在《復仇者聯盟4》中，變了一個大肥佬，但無損大家對她的喜愛。（劇照）

據知，基斯咸士禾夫在拍攝現場也同樣受歡迎，「大家都很愛我的大肚腩，很多人會跑到我身邊，就似攬熊公仔般抱着我、又會像摸大肚婆似的摸我的肚子，甚至坐在我的大腿上。」基斯咸士禾夫指，自己就似變成了一個聖誕老人，或者像一個有很多孫兒的爺爺一樣。而其實基斯咸士禾夫要演出「肥Thor」的過程都很繁複，他在拍攝期間要花3個鐘化妝，貼上重達40公斤矽膠肉肚子、假手臂等。

更多「肥Thor」靚相：

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堅持要肥到尾的原因

基斯咸士禾夫堅持要「肥到底」的原因，其實是因為他覺得雷神這個角色，他的成長與身體脂肪沒有關係，而且超級英雄也不一定是要有健碩身材才算稱職。所以他覺得「雷神」並不一定限於，要有健壯完美的身型。無論他的身型怎樣走樣，他都可以變得成熟，去尋找自己的目標。