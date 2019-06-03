【沒有你的生日會】開場無耐已爆喊　盤點8個最感動人心的催淚位

俗語有云「時間可以沖淡一切」，但如果所指的是失去至親後，那種痛苦、傷心和對親人的思念，又能否靠時間就可淡忘？ 電影《沒有你的生日會》講述一位在「世越號海難事件」的死難者秀浩（尹燦榮飾演）突然離世，他的家人、同學和鄰居等都傷痛不已。在秀浩的生忌時，為他辦一個沒有他的生日會，整套電影催淚力勁強，足足可以喊濕至少5張紙巾。 （內容含劇透，請斟酌閱讀！）

尹燦榮飾演的爸爸「仲日」，一直在國外工作，本來已失去了很多與家人相處的時光。（劇照）

人生中總要經歷生離死別，有些人說自己並不怕死，反而最怕身邊最愛的家人或好友離開人世。電影《沒有你的生日會》講述仲日（薛景求飾演）與順南（全度妍飾演）是一對平凡的父母，育有一對子女。哥哥秀浩竟在2014年死於一場絕望的意外，講緊的就是韓國「世越號海難事件」。這件慘劇拆散了很多家庭，原本幸福的家庭瞬間瓦解，仲日和順南的婚姻也破裂殆盡。在這件海難上失去親人的家庭，最後只能日復一日、年復一年不斷悲痛的思念。

全度妍飾演的順南，因為喪子之痛而崩潰，本來她很反對在兒子的生忌，舉行生日會。（劇照）

催淚到喊濕半包紙巾

其實單單看到戲名，式略略看到劇情，加上韓式的催淚電影功力，都足以叫大家做好心理準備要哭一場。但無論你怎樣預備，如何忍着不哭，入場不久已經會開始眼濕濕，看得很心噏。到電影後段，一眾被留下的家人和朋友相聚在秀浩的生忌，舉行生日會，每位愛秀浩的人，一人一句分享他們與秀浩的回憶，完全會難以自控，陷入「淚流成河」的狀態。要喊濕5張紙巾，也毫無難度，以下8個感人位，絕對是整部戲看得最令人心痛的情節。

點擊即睇8個感動爆喊位：