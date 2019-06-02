【阿拉丁】兩大男主角各具魅力　網民：想迪士尼開拍賈方獨立電影

迪士尼真人版電影《阿拉丁》上映後，評價相當不錯，當中飾演「茉莉公主」的娜奧美史葛（Naomi Scott）尤其搶鏡，不少影迷除了被她的美貌所吸引，也大讚她歌喉好，唱功高超！ 但其實飾演「阿拉丁」的男主角文拿馬蘇 (Mena Massoud)以及飾演反派「賈方」（Jafar）的馬溫肯薩利（Marwan Kenzari）也是不容忽視的男演員。「賈方」近日更因電影人氣急升，獲封為最性感的奸角，甚至有影迷要求迪士尼為他開拍獨立外傳電影。

阿拉丁和茉莉公主的浪漫情緣亦打動了無數觀眾，今次由新星靚仔靚女文拿馬蘇 (Mena Massoud) 和娜奧美史葛 (Naomi Scott) 扮演的真人版，在古城街頭邂逅一見鍾情。（《阿拉丁》劇照）

「阿拉丁」為了角色進行嚴格特訓

飾演阿拉丁和茉莉公主的文拿馬蘇 (Mena Massoud) 和娜奧美史葛 (Naomi Scott)都是新生代演員，更是在2000名演員中脫穎而出被選中參與演出。文拿馬蘇 (Mena Massoud) 擁有埃及血統、在加拿大長大。為了演好阿拉丁這個角色，進行了一連串嚴格特訓，包括體能、雜技、唱歌、跳舞，以及潛水訓練。不過導演很小心不讓鏡頭下的阿拉丁太過身手不凡，「若然他每個動作、跳上跳下都很完美，這就不像一個街頭小子，他必須有點蝦碌，觀眾才會有同感，視他為自己人！」

文拿馬蘇 (Mena Massoud) 擁有埃及血統、在加拿大長大。為了演好阿拉丁這個角色，進行了一連串嚴格特訓。（《阿拉丁》劇照）

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文拿馬蘇擁有深邃五官，現年只有27歲，雖然在《阿拉丁》中未有機會大騷身材，但其實私下也是一個身型均勻，滿身肌肉的魅力型男士，加上帶點稚氣的樣子和招牌笑容，相信未來亦大有潛力。過去文拿馬蘇曾演出加拿大電視劇《敞開心扉 》（Open Heart）以及《霹靂煞 》（Nikita）等作品。

阿拉丁勇闖皇宮，一句「Do You Trust Me?」把茉莉公主帶上飛毯，高唱「A Whole New World」的動人場面，浪漫指數爆晒燈！（《阿拉丁》海報）

更多文拿馬蘇的靚相：

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「賈方」獲影迷封為最性感的奸角

不過，有點意想不到的是除了主角受矚目，飾演大反派「賈方」的馬溫肯薩利 (Marwan Kenzari)亦憑《阿拉丁》人氣急升，甚至有影迷封他做最性感的奸角。其實，馬溫肯薩利是一位荷蘭籍演員，擁有突尼西亞的血純。現年36歲的他都拍過不少電影。他曾經參演《盜墓迷城》（The Mummy）、《東方快車謀殺案》（Murder on the Orient Express），分別與湯告魯斯（Tom Cruise）、尊尼特普（Johnny Depp）合作。

《阿拉丁》戲中兩大男角色各有魅力，當中飾演反派的「賈方」似乎風頭更勁！（《阿拉丁》劇照）

曾經全裸演出床戲

在《獵殺星期一》（What Happened to Monday?）中，更與女主角Noomi Rapace有全裸床戲。Marwan一身結實肌肉，型男形象和壞男人的那種不羈魅力已迷倒不少觀眾。就連《獵殺星期一》的女主角Noomi都曾經話被他的一身扎實的身材和肌肉吸引，拍床戲時感到很害羞。

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網民：「賈方」太帥氣了

馬溫肯薩利除了演出過不少斯文小生的角色，他在2013年的電影《Wolf》中，演出一個假釋出獄的拳手，就很大方地將一身健碩而又性感的身材展露於大家眼前。馬溫肯薩利更曾經在影片中，分享他練成一身肌肉線條的過程，擁有一副好身材的他的確很性感。有影迷都笑指，「賈方」帥氣到叫他們怎樣支持「阿拉丁」呢？

今次Marwan即使在《阿拉丁》做奸角，仍然獲得影迷歡心，甚至有粉絲希望迪士尼為他開拍外傳，風頭很可能比「阿拉丁」更強。大家又覺得這兩位充滿異國風情的男演員，哪位比較吸引？