【沒有你的生日會】改編世越號慘劇　政府竟阻礙救援304人罹難

韓國電影《沒有你的生日會》（韓文：생일）改編自真人真事2014年韓國發生的海難「世越號事件」，原先這是一個開心的畢業旅行，一班高中生在畢業前跟一起戰鬥多年的同伴齊齊整整去玩，誰知遇上海難，船上整整476人，有304名罹難，299名乘客（當中包括250檀園高中的學生）、1名海軍人員、2名搜索潛水員、5名消防人員還有5名乘客失蹤。

世越號本就不安全，本來進行完整的安全檢查需時15日，但世越號只用了短短兩天就通過了安全檢查。（IBTimes UK影片截圖）

學生乖乖聽指示 最後葬身大海

由於「世越號事件」的事發海域孟骨水道常有強勁的水下暗流，船隻經過時都要非常小心，但由於舵手指出在世越號改航向至140度後時開始失控，整艘船以「J」字形向右急轉彎，船身亦經不起重心急速的轉移而立即翻側。

當世越號開始向下沉時，船上卻廣播命令乘客留在原地「請各位不要移動，扶著把手原地待命，任意移動會造成危險，所以請各位留在原地。」一眾學生選擇乖乖聽話，甚至在船長逃離世越號時也沒有傳達出棄船指令。

平民在這次事故中起了至關鍵的作用，在20分鐘內救起了120人，反觀海警卻用了50分鐘，只救起約50人。（twtbs影片截圖）

學生對外求救無援終罹難 沉船8日後打撈屍體

首先對外發出緊急救援的是17歲高中生崔德夏（최덕하），他用自己的電話打去韓國災難號碼，可惜的是他最終沒能獲救，而在世越號沉沒後第8日，終於在船艙中發現他的名牌、手機和遺體。後來他的家屬透過JTBC電視台公布他手機中錄下的影片截圖，證實直到10點21分船隻傾覆之前都沒有任何救援人員進入過船艙。

進行救援的只有附近漁民，但也只能進行有限度的營救，世越號船身傾斜108.1度後，海水吞沒了三分之二的船體和頂層甲板，許多乘客在此時才開始逃亡，最終世越號幾乎整艘船隻翻面。

罹難學生向爸爸發出最後愛的告白「爸爸我愛你」，但他再也看不到爸爸的回覆。（Naver圖片）

政府態度散漫 沒盡全力救援

事發後政府派出的第一艘123號巡邏艇中，艇上14名警員無一是專業救援人員，同時沒有跟世越號取得聯繫，當時世越號船身傾斜62度，海警沒有迅速警示乘客棄船跳海，也沒有進入船艙進行救援。

生還者金成默（김성묵）因被海水猛力沖出船艙而獲救︰「政府和海警沒有救孩子，生還的學生也說，沒有任何人進內營救，都是靠自己的雙腳逃出來。救援隊態度散漫，沒想過要救人，孩子們都是被政府殺死的！」

朴槿惠無腦發言：「我聽說學生都穿上救生衣了，有那麼難找嗎？」（Naver圖片）

朴槿惠失蹤7小時 政府謊話連篇至關重要的問題在於前韓國總統朴槿惠一早在10點接到事故報告，但一度失蹤至下午5點才現身，足足消失了7個小時，更導致一眾罹難者錯過了黃金救援時間。其後又有「沒有人員傷亡」、「全員救出」和「學生全部安全獲救」等等的誤報新聞傳出，這項嚴重的錯誤資訊在傳出後3個小時40分鐘後才得已糾正，改稱295名乘客仍然失蹤，最終在事故發生第二天4月17日的晚上才進行搜救行動，白白浪費了28小時！

韓國政府除了沒有進行救援行動外，更拒絕美軍和日本的幫助，直接要求美軍直升機撤離現場。（Naver圖片）

有傳朴槿惠當時為了梳她標誌性的「陸英修髮型」花了好幾個小時，更在首次現身時無腦提問：「我聽說學生都穿上救生衣了，有那麼難找嗎？」而全國民都知道這數百名學生被困在沉船之中，就只有這名失蹤7小時的總統毫不知情。

而當海洋警察廳的海洋警察廳長金錫鈞宣布「4月17日參與救援作戰的潛水員人數達到555人」，即時引起噓聲和叫罵聲，現場目擊的遇難者家屬表示，世越號附近一個潛水員都沒有，現場根本沒有進行任何救援工作，就連生還者金成默同樣表示「出動五百名潛水員」是謊言！

邪教陰謀論 「世越號事件」是「活人血祭」

其後因為朴槿惠的閨蜜「崔順實事件」，傳出了一段陰謀論，有指「世越號事件」是邪教永生教的「活人血祭」，在事件發生後政府在黃金救援時間中毫無救援，而且疑點多到數不清。

「世越號事件」7大疑點

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