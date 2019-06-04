「雷神」基斯咸士禾夫呻冇時間陪家人　宣布暫別影壇

荷里活型男「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）今日向影迷投下震撼彈，宣布暫退荷里活，今年餘下的時間將退出影壇，希望有更多時間留在家中，與妻子Elsa Pataky及三名孩子共敍天倫。

基斯咸士禾夫因在Marvel電影宇宙中飾演「雷神」而聲名大噪。（《雷神奇俠》劇照）

現年35歲的基斯咸士禾夫，因在Marvel電影宇宙飾演「雷神」一角而聲名大噪。雖然此角令他名利雙收，但接二連三的工作，亦使他疲於奔命。他早前向外國傳媒《The Daily Telegraph》表示：「我現在只想在家裡」，並透露希望有更多時間陪伴家人。

為何基斯咸士禾夫突然有此想法？原來他已經連續12個月拍攝電影，或者這令一向非常愛護家人的基斯咸士禾夫難以接受，於是決定在今年餘下的時間暫別荷里活：「今年我不會再拍攝任何作品，我現在只想在家陪伴孩子」，他續指出，目前他的小孩正處於一個非常重要的成長年紀：「雖然他們還很小，但他們意識到我今年離開的時間比以往多」。

「雷神」基斯咸士禾夫喜歡跟家人及朋友待在一起。（chrishemsworth IG 圖片）

其實「雷神」基斯咸士禾夫不止一次呻沒有時間留在澳洲陪伴家人。他在2018年接受《GQ》雜誌訪問時表示離開家人單獨在海外工作是非常困難。他在該訪問特別提到當時7歲的女兒India Rose，他指出特別難以跟她說再見，每次分開都非常難過。「她通常都會說『回頭見，daddy。』，但這次，她不斷叫『Papa』，她不常叫我Papa，但那次她這樣說」。就是不忍常常遠離家人，「雷神」基斯咸士禾夫終於決定在今年餘下的時間暫別影壇，騰空多些時間陪伴家人。

「雷神」基斯咸士禾夫帶其小孩到《雷神奇俠》片場。（chrishemsworth IG 圖片）