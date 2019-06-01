「雷神」原本有機演變種特攻？　基斯咸士禾夫爭輸角色：心都碎埋

以「雷神」一角聞名的基斯咸士禾夫，闖蕩荷李活多年，才剛宣傳完《復仇者聯盟4：終局之戰》Avengers: Endgame），緊接着又有《黑超特警組：反轉世界》（Men in Black: International），人氣高居不下，但他最近接受《Variety》訪問，坦言也有過一段乏人問津的時期。

基斯咸士禾夫為《黑超特警組：反轉世界》宣傳接受《Variety》訪問。（Variety）

外型高大俊帥的基斯咸士禾夫，來自澳洲，當初一到荷李活挑戰試鏡《義勇群英之毒蛇風暴》（G.I. Joe: The Rise of Cobra）時，曾經一度要準備拿下這個角色，但最後Paramount Pictures仍選擇當紅的查寧泰坦（Channing Tatum）。

「後來我也獲得《變種特攻：狼人外傳》（X-Men Origins: Wolverine）的試鏡機會，也差一點就要成為「牌王」（Gambit），但是福斯最後選了泰勒克奇（Taylor Kitsch）。」基斯咸士禾夫坦言當時是他的低潮期：「我當時心慌意亂，其實我那時剛到荷李活，我已經快沒錢了，不過後來我回想，如果我演出這些角色，我就不會當上雷神了」。

點圖重溫泰勒克奇扮演的「牌王」▼

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基斯咸士禾夫不僅感謝Marvel Studios，據傳他當時被《復仇者聯盟》導演佐斯韋頓（Joss Whedon）力挺，佐斯韋頓後來還主動邀請他演出《屍營旅舍》（The Cabin in the Woods），就是看中他的表演魅力。

基斯咸士禾夫於《屍營旅舍》精彩演出▼

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然則「牌王」這個角色反而一波三折，泰勒克奇在演出該角後遲遲未能推出個人電影，最後遭到換角，改由查寧泰坦主演，雖然查寧積極推動「牌王」，還擔任製片，導演也換了好幾任，不過該片終究被接手的迪士尼取消，歷經10年之後，「牌王」這個人氣極高的超級英雄，依舊還沒有露面機會，反倒是「雷神」已經一口氣亮相主演7部Marvel電影了。

重溫「雷神」於《復仇者聯盟》系列精彩演出▼

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