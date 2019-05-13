【Marvel】網民票選MCU最佳角色　美國隊長、雷神竟然三甲不入

Marvel Studios在2008年推出Marvel電影宇宙（Marvel Cinematic Universe）首部作品《鐵甲奇俠》（Iron Man）後，今年不經不覺踏入第十一個年頭。近期上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），為Marvel Studios第一階段所研發的部份角色畫上完美句號。 這麼多超級英雄陪伴大家成長，有外國媒體特意為此舉行Marvel電影宇宙最佳角色選舉，最終美國隊長、雷神及蜘蛛俠竟然三甲不入，而揭開Marvel電影序幕的鐵甲奇俠都只得第二，究竟誰人可以力壓鐵甲奇俠，問鼎MCU最佳角色寶座？

Marvel Studios 人才濟濟，難怪可以雄霸近10年的電影市場。（Marvel Studios 圖片）

鐵甲奇俠自2008年首次亮相大銀幕後，Marvel電影宇宙愈做愈大，由2008年開始至今，Marvel Studios目前推出了二十二部作品，涉及角色逾一百人，當中包括有代表超級英雄的鐵甲奇俠、美國隊長、雷神；亦有反派的代表，如洛基、魁隆及鐵查拉的堂弟Killmonger。隨著《復仇者聯盟4》上映，Marvel電影熱潮再次席捲全球。有見及此，外國知名網站《Ranker》特意推出一項民意調查，讓大家選出心目中最佳的Marvel電影宇宙最佳角色。最終，這次選舉成功吸引到8萬2千人關注，近2萬人投票，合共35萬張票。

《鐵甲奇俠》2008年上映後，轉眼間Marvel電影宇宙踏入第11個年頭。（《鐵甲奇俠》劇照）

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今次選舉採取一個較為另類的做法，選民除了可以透過投票支持自己心目中最佳的角色外，還可以調低自己覺得不合心水角色的排名，最終得出一個頗令人意外的結果，但同時反映，部份角色雖然出場時間不多，但卻深得影迷歡心。在這可加可減機制下，選擇Stan Lee的支持率約百分之75；鐵甲奇俠緊隨其後，其支持率約百分之72；雖然洛基同獲約百分之72的支持率，但投票者比卻鐵甲奇俠少百分之9，所以只得第三位。