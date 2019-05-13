【Marvel】網民票選MCU最佳角色　美國隊長、雷神竟然三甲不入

電影
撰文：
最後更新日期：

Marvel Studios在2008年推出Marvel電影宇宙（Marvel Cinematic Universe）首部作品《鐵甲奇俠》（Iron Man）後，今年不經不覺踏入第十一個年頭。近期上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），為Marvel Studios第一階段所研發的部份角色畫上完美句號。

這麼多超級英雄陪伴大家成長，有外國媒體特意為此舉行Marvel電影宇宙最佳角色選舉，最終美國隊長、雷神及蜘蛛俠竟然三甲不入，而揭開Marvel電影序幕的鐵甲奇俠都只得第二，究竟誰人可以力壓鐵甲奇俠，問鼎MCU最佳角色寶座？

Marvel Studios 人才濟濟，難怪可以雄霸近10年的電影市場。（Marvel Studios 圖片）

鐵甲奇俠自2008年首次亮相大銀幕後，Marvel電影宇宙愈做愈大，由2008年開始至今，Marvel Studios目前推出了二十二部作品，涉及角色逾一百人，當中包括有代表超級英雄的鐵甲奇俠、美國隊長、雷神；亦有反派的代表，如洛基、魁隆及鐵查拉的堂弟Killmonger。隨著《復仇者聯盟4》上映，Marvel電影熱潮再次席捲全球。有見及此，外國知名網站《Ranker》特意推出一項民意調查，讓大家選出心目中最佳的Marvel電影宇宙最佳角色。最終，這次選舉成功吸引到8萬2千人關注，近2萬人投票，合共35萬張票。

《鐵甲奇俠》2008年上映後，轉眼間Marvel電影宇宙踏入第11個年頭。（《鐵甲奇俠》劇照）

點擊即睇！Marvel電影宇宙最佳角色頭20名

+16
+15
+14

今次選舉採取一個較為另類的做法，選民除了可以透過投票支持自己心目中最佳的角色外，還可以調低自己覺得不合心水角色的排名，最終得出一個頗令人意外的結果，但同時反映，部份角色雖然出場時間不多，但卻深得影迷歡心。在這可加可減機制下，選擇Stan Lee的支持率約百分之75；鐵甲奇俠緊隨其後，其支持率約百分之72；雖然洛基同獲約百分之72的支持率，但投票者比卻鐵甲奇俠少百分之9，所以只得第三位。

在可加可減機制下，8000票中，高達75%是投給「Marvel 之父」Stan Lee。Stan Lee成為MCU最佳角色是實至名歸。（Ranker 網上擷圖）

【Marvel】「劇透王」搶爆MCU第四階段劇情　奇異博士會有接任人
【復仇者聯盟4】Marvel電影幕後花絮　你又認得幾多幕？
【母親節】盤點MARVEL、DC 4大超級媽媽　呢位真人原來係教育家！
【銀河守護隊】又一Marvel星過檔DC　「勇度」斟拍《自殺特攻2》
【復仇者聯盟4】5大Marvel隱藏美女大曬冷　Nebula真人樣其實好靚
【復仇者聯盟4】奇異博士最後「1」字手勢咩意思？　編劇終於揭曉
【復仇者聯盟4】雷神原本要錫女武神　網民：好彩刪走咗呢段！
【復仇者聯盟4】解構變形俠醫新形態　智勇兼備的超強復仇者
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。