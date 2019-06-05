【哥斯拉II】女童星Millie天生有聽障　劇組用2個方法配合拍攝

童星米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）因為在美劇《怪奇物語》（Stranger Things）飾演「11」（Eleven）而走紅，被導演米高德格堤(Michael Dougherty)睇中，在最近上映的《哥斯拉II: 王者巨獸》（Godzilla: King of the Monsters）中飾演博士Emma的女兒Madison。 Millie在戲中有不少關鍵戲份，但原來現實中她天生已經患有聽障，近年有一邊耳朵更完全失聰，但這個缺憾並無阻礙到她在演藝圈發展和追夢。而為了這個演藝夢，她都付出過很大努力。

憑《怪奇物語》上位的新星米莉芭比布朗(Millie Bobby Brown)，在最近上映的《哥斯拉II: 王者巨獸》首次參與電影演出。（《哥斯拉II: 王者巨獸》劇照）

Millie現年15歲，自從在 《怪奇物語》（Stranger Things）中飾演「11」神秘女孩後，就在全球爆紅。近日，她在《哥斯拉II: 王者巨獸》，飾演君主組織博士Emma（維娜法米嘉Vera Farmiga飾）的女兒Madison，在戲中她擔當不少重要戲份，為了拯救世界而突破重圍。在戲外她更因為一身成熟的打扮，再度引起網民熱議。

即睇Millie成熟的造型：

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Millie與維娜法米嘉（Vera Farmiga）飾演兩母女。（《哥斯拉II: 王者巨獸》劇照）

細細個已被星探發掘

原來Millie現實中也同樣是經歷過種種難關，才能在演藝圈追求夢想。Millie出生於西班牙，曾經多次搬家，直至她從巴塞隆拿搬到佛羅里達州後，她就開始愛上演戲，在演藝學校讀書。當時有位她被一位星探發掘，更指Millie絕對是這行的材料是位天才，更叫她的父母應該搬到洛杉磯，讓女兒可以獲得更多機會。

一家人曾經連交租開飯都成問題

但一開始發展得並不如所願，她曾在訪問中透露家庭經濟拮据，買食物和交租金都成問題。2015年，一家人正打算放棄想搬回英國之際，Millie就發現自己獲選成為《怪奇物語》的主角 Eleven。這個角色可以說是改變了Millie的一生，她因此而在全球爆紅，當時已密密亮相於各大節目，大有前途。

Millie Bobby Brown曾經透露，除了演戲，她最愛就的是唱歌。（影片截圖）

出生時已患有聽障

Millie也曾在訪問中自爆，自己天生一邊耳仔的聽力有問題，慢慢長大後聽力接續下降，那邊耳朵已經完全失聰，但這個天生的缺憾並沒有令阻礙到她追夢的決心。她接受外國媒體時透露過，自己打從8歲開始就決定要演戲，要在銀幕上亮相，她會出盡力去實現這事，「我知道這聽起來很瘋狂，但是一旦我找到了我想做的事情，沒有人會阻止我。就算我不懂得演，如果我對那件事有熱誠，我就會去做。」

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拍戲時要人特別大聲嗌Action​！

就算Millie有一邊耳朵是完全失聰，患有聽障的她在演戲或唱歌時無法完全清楚地聽到自己的聲音，但她都堅持演出。提到演出《怪奇物語》時，角色說話不多，「你可以很輕易地用說話，表達你好生氣、或者開不開心，但我就要用面部表情去表達。」Millie又話自己除了演戲，最大的興趣便是唱歌。「就算唱得不夠好也冇所謂，因為我是在做自己最喜歡的事情。其實我們不用擅長演戲、唱歌、或跳舞，只要你熱愛這些事情，享受當中的過程便可以去做，沒有人能阻止你。」

她也曾在訪問中提到，自己因為聽障，所以在拍攝時，有時需要制作助理特別提點，大聲一點嗌Action或者要準備一些標誌去提醒她要開始拍戲。

Millie曾在節目中Rap得相當有功架，仲做出「Mic Drop」的動作，令全場觀眾歡呼。（影片截圖）

最近，更有報道指Millie告別了上一段與歌手Jacob Sartorius戀情後，現在正與碧咸的16歲二仔Romeo Beckham秘密交往中，而碧咸一家人也很喜歡Millie。提起這段戀情，Millie都表現得很害羞，避談此事。但可以肯定的就是，Millie在演戲有潛質，相信未來會有更多機會看到她的演出。