【哥斯拉II】網民神發現與《復仇者》有關連？　角色設定似足魁隆

由哥斯拉粉絲米高德格堤（Michael Dougherty）執導兼編劇的《哥斯拉II：王者巨獸》《Godzilla II: King of the Monsters》熱播中，不少影迷享受泰坦巨獸混戰所帶來的震撼視覺效果。 除此之外，近日有外國影迷發現驚人細節，指戲中由韋娜法米加（Vera Farmiga）的計劃竟與《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）魁隆的滅世計劃同出一轍。

泰坦巨獸混戰是今集重點，哥斯拉同王者基多拉的決鬥真是非常震撼。（《哥斯拉II：王者巨獸》劇照）

在去年上映的《復仇者聯盟3：無限之戰》中，影迷得知魁隆的滅世計劃的原意。原來魁隆希望透過儲齊六顆無限寶石，消滅全宇宙為數一半的生命，從而令倖存的一半得以享受更豐盛及充足的資源。魁隆曾解釋此計劃為「平衡宇宙」，因為當時泰坦星人沒有聽取魁隆的建議，人口急速膨脹，最終令泰坦星滅亡。

有網民發現魁隆在《復仇者聯盟3》中的計劃，竟然與艾瑪博士在《哥斯拉II：王者巨獸》所提出的類似。（《復仇者聯盟3：無限之戰》網上擷圖）

而在《哥斯拉II：王者巨獸》中，由韋娜法米加（Vera Farmiga）飾演「君主計劃」的古生態學家、奧卡裝置的創造者的艾瑪博士，她在兒子死後積極研究泰坦巨獸，然後得出一個驚人的結論「人類才是破壞地球環境的元兇」。所以她聯絡前英國陸軍空降特勤隊上校及秘密情報局特工Jonah，協助她喚醒泰坦巨獸，從而「治癒」地球。

艾瑪博士認為，泰坦巨獸不但能減少人類數量，牠們所到之處，由牠們身上散佈出來的輻射還能刺激生命成長，她相信唯有透過釋放巨獸的方法才能讓人類在地球上的數量達到平衡：「除非找到所有泰坦巨獸，否則我們的星球將會滅亡，我們也將如此，牠們是人類繼續生存的唯一保證。」

艾瑪博士（右）希望透過釋放巨獸，從而令人類在地球上的數量達致平衡，跟魁隆滅世計劃同出一轍。（《哥斯拉II：王者巨獸》劇照）

在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中，魁隆的計劃看似非常奏效。自魁隆滅世開始，生命繼續存在、海洋變得更清潔，可是對倖存者來說，卻是非常悲傷。而在《哥斯拉II：王者巨獸》，艾瑪博士認為隨著部份人類消失，泰坦巨獸所到之處會因牠們破壞所留下的輻射令土地變得肥沃。

可是，艾瑪博士的終極計劃未能達成，因為原來她所製造的奧卡裝置並不能控制王者基多拉，但在電影片尾片段中，觀眾透過一系列報紙內容得知她的計劃確實為地球創造了奇蹟。泰坦巨獸摧毀的地方，大自然蓬勃發展；牠們的廢物被用作清潔能源，一切發展得非常順暢。雖然一切都是網民假設，但沒想到兩者都有同一宏願，而一個是要集齊無限聖石；而另一人則要集齊所有泰坦巨獸。