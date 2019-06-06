【復仇者聯盟4】Ty Simpkins自爆客串內幕　鐵甲奇俠喪禮後開P

曾經在2013年上映《鐵甲奇俠3》中出現過的美國童星Ty Simpkins，這次也有在《復仇者聯盟4 : 終局之戰》（Avengers 4：Endgame）尾段現身。 Ty Simpkins轉眼間已經大個仔17歲，有不少影迷起初看到他的樣貌都認不出他就是當年可愛的小男孩。近日Ty Simpkins接受訪問，就透露當時接到電話受邀參演《復仇者聯盟4》，心情有多興奮，更自爆多年來其實都有同「鐵甲奇俠」聯繫。

Ty Simpkins收到電話獲邀要參與《復仇者聯盟4》，興奮到大叫。（GettyImages）

Ty Simpkins在《鐵甲奇俠3》，飾演一個小發明家Harley Keener，雖然戲份不算多，但他那時為Tony Stark打氣，激勵他重新振作。當時他跟「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）的可愛互動，也感動了不少粉絲的心。繼《鐵甲奇俠3》之後，Ty Simpkins第二次參演Marvel電影《復仇者聯盟4》，在戲中尾段客串，出席「鐵甲奇俠」的葬禮。

Ty Simpkins自從《鐵甲奇俠3》 開始受矚目，曾在2015年的《侏羅紀世界》演出。（《侏羅紀世界》劇照）

受邀參與《復仇者聯盟4》 興奮到尖叫

最近，Ty Simpkins接受《Huffington Post》專訪，就提到他一開始收到邀請，要參與《復仇者聯盟4》時的心情：「當時我突然收到經理人的電話說『他們正考慮讓你客串《復仇者聯盟4》！』，那時我與媽媽正在搭車，準備參與另一場試鏡，我即時興奮到尖叫了出來！」

Ty Simpkins指當時媽媽有問他，為何要這樣興奮，但當時事情還未成事，所以他沒有告訴媽媽，怕把事情說穿了就不會如願。原來Ty Simpkins是百分百的「鐵甲奇俠」的粉絲，《鐵甲奇俠》是他細細個第一套入戲院看的電影，「我還記得那時只有6歲，我坐在第一行，看着大銀幕。」Ty Simpkins指，《鐵甲奇俠》對他來說，是相當勵志和有意義。

Ty Simpkins自爆在「鐵甲奇俠」喪禮後，羅拔唐尼舉行派對。（Russo_Brothers/Twitter相片）

一直都有同「鐵甲奇俠」聯絡

所在確認自己有份客串《復仇者聯盟4》時，Ty Simpkins興奮得傳訊息，跟羅拔唐尼報喜，原來自從拍完《鐵甲奇俠3》後，他們二人一直都有聯絡。Ty Simpkins表示，他一直都沒有拿到《復仇者聯盟4》的劇本，導演只是要求他想想Tony對他自己的角色Harley Keener，有甚麼意義，對他的人生有何影響。Ty Simpkins就想像到Tony對Harley來說，就似一個爸爸的形象，相信Harley就像現實中的自己一樣，一直有和「鐵甲奇俠」聯絡，所以就抱着這個想法，客串了電影最後一幕。

Ty Simpkins在派對上與一眾英雄，吸了人生中第一口雪茄。（GettyImages）

羨慕！ 跟Superheroes食雪茄

Ty Simpkins更爆料指，羅拔唐尼還在這場「鐵甲奇俠」的葬禮後，舉辦了一場派對，邀請所有出席葬禮的演員參加。Ty Simpkins初時與媽媽一起坐在一角，後來看到一眾復仇者聯盟的演員在抽雪茄，他就問媽媽能否抽一口，結果他人生中第一口雪茄就是和一班超級英雄一起吸的，非常搞笑！

《鐵甲奇俠》是他細細個第一套入戲院看的電影，意義重大。（GettyImages）