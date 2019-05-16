【復仇者聯盟4】美國隊長驚喜出席高中同學聚會　同學High到反眼

要數最受歡迎，最有型的超級英雄，飾演「美國隊長」的基斯伊雲斯（Chris Evans）一定名列前茅，現年37歲的他，除了在戲中英勇的模樣養眼，其實私底下笑點低﹑平易近人的性格都相當吸引。 最近，他更參加了高中同學會，一班舊同學重遇這位「英雄」時，都表現得非常興奮。

飾演「美國隊長」的基斯伊雲斯迷倒了全球無數的粉絲。（《Captain America: The Winter Soldier 》劇照）

《復仇者聯盟 4 : 終局之戰》（Avengers 4：Endgame）在全球上映，票房勁破紀錄，當中「美國隊長」更是迷倒了全球無數的粉絲。但成名後的他仍相當念舊，Chris最近更參加了母校「林肯－薩德伯里高中」（Lincoln-Sudbury Regional High School）的高中同學會，一班同學仔興奮不已，爭相與他合照，更上載到社交平台跟大家分享見返這個「美國班長」的喜悅。

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特地在胸前貼上「Chris」的Label。（Twitter相片）

胸前Label 寫住「Chris」勁可愛！

據知，Chris最近在美國波士頓拍攝Apple TV+的限定影集《Defending Jacob》，在最後一刻才答應，能抽空參加這次的高中同學會。有同學仔表示，Chris的出現令很多人都很驚訝，大家都搶著想和他合照。在場的餐廳侍應起初都不相信「美國隊長」駕到，後來親眼看到，都忍不住想與這個靚仔英雄合照。一臉鬍鬚的Chris更相當搞笑地，在胸前貼著標籤「Chris」，生怕大家認不出他就是可愛的基斯伊雲斯。

女同學與基斯伊雲斯合照，暈晒大浪！（Twitter相片）

Chris與20年前的同學仔合照曝光後引起很大迴響，有很多網民都表示難以想像從高中就認識Chris Evans的感覺。而且很羨慕Chris的同學仔能與他這樣近距離接觸，更發現有女生看到Chris暈晒大浪，享受到反白眼。當中，有網民就指，Chris比起同年紀的同學，的確青春很多，難怪能成為型英帥的「美國隊長」吧！