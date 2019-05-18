【復仇者聯盟4】史丹李生前無睇Endgame 全因一個看戲習慣

看Marvel電影，除了戲中的主線發展外，片尾彩蛋也是一大重點，當然「Marvel之父」史丹李（Stan Lee）的客串戲份，也是大家很關注的部分。 史丹李去年年尾離世，影迷傷心不已。近日，Marvel總裁Kevin Feige就透露，原來史丹李因為自己的一個習慣，因此他離世前並沒有看過《復仇者聯盟 4 : 終局之戰》（Avengers 4：Endgame）這部戲，消息令很多網友都大喊很傷感！

史丹李創造出無數個受大家歡迎的Marvel 經典角色。（GettyImages）

《復仇者聯盟 4 : 終局之戰》（Avengers 4：Endgame）在世界各地創出超強的票房紀錄。日前，「劇透令」解禁之後，導演羅素兄弟在網上分享了與「Marvel之父」史丹李在片場的合照，有網民都表示看到照片感覺很心酸，非常想念他。相片中的史丹李精神不錯，穿著白色外套，戴著墨鏡，坐在椅子上跟大家合照。

而其實一直以來，很多影迷都好奇到底史丹李離世前沒有看過《復仇者聯盟 4 : 終局之戰》？近日，Marvel總裁Kevin Feige就證實了這件事，帶來一個令人傷感的答案。

羅素兄弟在網上分享與史丹李在片場的合照，相當有紀念價值。（Twitter相片）

因為一個習慣 生前未有睇到《復仇者聯盟 4》

史丹李不幸於2018年11月離世，終年95 歲，不少影迷對此都很難過。在《復仇者聯盟 4 : 終局之戰》中，最後大家都能看到史丹李（Stan Lee）的客串部分，感到很安慰。但原來史丹李臨終前並沒有看到《復仇者聯盟 4 : 終局之戰》，Marvel總裁Kevin Feige近日提到：「史丹李平日習慣都是，比較喜歡在首映上看完整版的電影。」所以很可惜的是，史丹李生前沒有看過這部電影。

史丹李不幸於2018年11月離世，終年95 歲。（GettyImages）

羅素兄弟曾透露他們多數是在寫好劇本後，才會開始構思史丹李的戲份要加插在戲中哪個部分。他們解釋因為大家都認得史丹李的樣子，所以他們為了給大家驚喜，會想透過史丹李的出現，令整部電影更有戲劇張力。

Kevin Feige 證實史丹李生前沒有看過《復仇者4》。（GettyImages）

羅素兄弟取得史丹李的傳記版權

而《復仇者聯盟 4 : 終局之戰》（Avengers 4：Endgame）的導演羅素兄弟（Russo Brothers），已經確認拍完這電影後就會離開Marvel，但他們已經取得「Marvel之父」史丹李（Stan Lee）的傳記版權，相信大家都會很期待在大銀幕上觀賞，他們為史丹李打造的傳記作品。

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