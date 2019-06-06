【追龍II賊王】角色原型張子強綁架李澤鉅　腰纏炸彈到李宅取贖款

由梁家輝、古天樂、任達華、林家棟主演的《追龍II賊王》，電影取材自九十年代的真實故事，以一代賊王張子強的天價勒索綁架案為故事背景。 電影改編自真人事事，當年張子強連環綁架香港富商，案件轟動一時。原來當年張子強綁架完李嘉誠大仔李澤鉅後，大膽到直接踩上李家講數，事後又因豪賭花光金錢，竟大膽到再次打電話給李嘉誠，絕對是一個作風高調瘋狂的超級大賊。

由梁家輝、古天樂、任達華、林家棟主演的《追龍II賊王》。（《追龍II賊王》劇照）

《追龍II：賊王》由梁家輝、古天樂、任達華、林家棟四大影帝主演，故事以90年代賊王張子強天價勒索綁架案為藍本。當年，張子強曾策劃械劫解款車及多宗綁架富豪案，惡行滔天。而且他行事高調，甚至上電視節目，及接受雜誌做訪問，不像一般賊人偷偷摸摸，所以尤其令人深刻。張子強多次犯案，最終在1998年於內地被捕並槍決，而他的案件更多次被改編拍成電影。

歷代張子強案件電影：

+ 7 + 6 + 5

綁住炸彈直踩李氏大宅

1996年5月，張子強帶住幾個手下趁李嘉誠大仔李澤鉅，坐房車返回李家大宅於壽臣山道的住所時，向私家車連開兩槍，結果擄走了李澤鉅。張子強之後致電李嘉誠告知兒子在他手上，他一心求財，叫李嘉誠不要報警。張子強之後大膽到，身上綁住炸彈直接去李氏大宅，向李嘉誠取贖金。

據知，當時兒子李澤鉅被擄走，李嘉誠收到張子強電話，叫他不要報警。（視覺中國）

10.38億贖金原來有所寓意？

李嘉誠曾經在訪問中憶述當時的情況，張子強當時獅子開大口索20億元，但李嘉誠就表示自己只有10億現金，「如果你要，我可以到銀行取出來。」

誠哥表現得相當冷靜，連張子強都感到愕然。最後，他要求李嘉誠給予10.38億的贖金，有指這個數字正正就長江基建上市的股票編號（1038），李澤鉅是當時的上市主席。

張子強「食過返尋味」連環綁架富商：

+ 5 + 4 + 3

當年張子強連環綁架香港富商，案件轟動一時。（法新社）

洗晒錢再打俾李嘉誠求投資心得​

李嘉誠曾透露在事件上很自責，明知自己知名度高，危機意識卻這樣低，沒有防備讓賊人有機可乘。李嘉誠指自己有勸張子強做個好人，已經拿了這麼多錢，下輩子都夠花了，叫張子強遠走高飛。而與同黨分贖金後，張子強就分到三億六千萬，雖然一夜暴富，但因為本性好賭，很快就把所有錢輸光了。

《追龍II賊王》取材自九十年代的真實故事，以一代賊王張子強的天價勒索綁架案為故事藍本。（《追龍II賊王》劇照）

計劃綁架多名城中富豪

張子強把錢花光之後，竟再次致電李嘉誠，但今次不是勒索，而是想請教誠哥的投資之道，想知有甚麼投資保值的方法。最終，他「食過返尋味」，1997年再綁架富商郭炳湘，勒索贖金6億元，自己獨得3億。直至1998年，張子強一夥被警方發現收藏炸藥，被迫逃亡內地，結果在在江門外海大橋被捕，同年被槍決。

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