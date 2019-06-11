【華氏11/9影評】米高摩亞夠Guts　串爆揭特朗普揮低希拉莉之謎

2004年，由美國紀錄片導演米高摩亞（Michael Moore）執導的《華氏9/11》（Fahrenheit 11/9），他以批判的視點角度，描述當時美國總統喬治布殊（George W. Bush）對反恐戰爭和新媒體的控制，諷刺意味十足，影片為他帶來康城影展最高榮譽金棕櫚獎。是夜觀看這部由米高摩亞最新執導的紀錄片新作，再次探討美國總統的「新世代」。《華氏11/9》（Fahrenheit 9/ 11）以其一貫的幽默與挑釁風格，鏡頭瞄準特朗普的醜聞，民主體制的腐敗，反思今天社會的人民自主和權利，以及拆解官僚陰謀及串連。

本片以2016年，美國首位黑人總統奧巴馬（Barack Obama）即將卸任，兩位總統候選人 — 希拉莉（Hillary Clinton）與特朗普（Donald Trump）正為選舉拉票，希望能夠成為下屆總統的席位作背景。最終，特朗普成為了贏家，而他即位之後，很快成為了美國公民的眾矢之的，不少人對他的統治感到不滿。但是，既然這麼多的不滿聲音，為何特朗普仍然會被選為他們的最新統治者呢？是政治、權力、還是金錢使然？

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認識米高摩亞（Michael Moore）的紀錄片，大概就是2002年的《美國黐GUN檔案》（Bowling for Columbine），電影以1999年於Columbine的校園槍擊案件為着筆點，探討美國槍械暴力的嚴重問題，反映當時對美國人民槍械管制的縱容，導致槍擊案持續增長。2004年的《華氏9/11》（Fahrenheit 9/11）片就從911事件的視點角度，狠批當時總統布殊（George Bush）的統治制度，米高摩亞的冷嘲熱諷，道出了現實的真相。縱使後來執導的《美國清一Sick檔案》（Sicko）與《美豬出城》（Where to invade next）顯然不及該兩作的突出，不過電影仍能從他那幽默揶揄的格調，對美國政治作出不同的批判。

按圖看米高摩亞歷年來對美國政治進行批判的作品▼

《華氏11/9》的前半段主要是講述特朗普參選前後，當時正當大家都認為美國第一位女總統（希拉莉）準備當選，大街小巷熱烈期待之時，卻由特朗普跑出。這邊廂本來興奮熱烈的氣氛，卻突然寂靜下來，沉默不語，那邊廂就歡天喜地，迎接特朗普的上任。米高摩亞以這個選舉的氣氛對比作開端的舖陳，難以掩蓋他對後者能夠上任，產生了很多的問號，他從不同的媒體報道裡，解構這次選擇背後的真相——當然，這或多或少也有他的個人見解。

後半段則着重特朗普上任後，對於今天美國統治的不同境況，當中亦有探討2015年密西根州佛林特市的鉛水問題，透過不同的訪問片段，米高摩亞道出他對現任的美國總統多麼的不滿，多麼的反感。《華》片難掩米高摩亞的嘻笑怒罵，縱使他的演繹幽默生動，笑聲不斷，但是笑聲的背後，卻是埋藏着現實殘酷的舖陳，針針見血，不是要觀眾對他信服，而是要觀眾去相信事實的真相。

按圖看《華氏11/9》精彩劇照▼

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119 - 11月9日，即特朗普當選總統的這一天，對於美國來說，是一個很重要、但是亦是衝擊很大的日子，當然，米高摩亞把這個日子影片放在片名上，顯然是想暗諷美國總統，影片跟《華氏9/11》有不少互相呼應的伏筆，尤其是槍械管制的探討，槍擊案連連不絕，至今仍是美國未能解決的問題，但是卻仍然沒有因此而加強管制，究竟是什麼原因呢？暴力的發生日漸增張，從新聞報導中看到的傷亡慘重的事件，不禁也會自我一問，「為什麼會有暴力的出現呢？」

《華》片充滿諷刺的意味，整體具有娛樂性，導演的立場十分明顯。透過鏡頭，米高摩亞刻意捕捉特朗普的神情，展現出他那厭惡的行為，確實會令人產生反感的效果，這大概也是他執導此片的用意，利用電影宣洩對這位總統的不滿和憤怒。無疑，看到特朗普的笑容之時，確是有份毛骨悚然的感覺，不知道是否是因先入為主，但總會覺得，他那笑容背後是否藏着動機呢？對特朗普不滿的，不只是米高摩亞一人，每位美國公民很愛自己的國家，所以…又怎會希望把未來交托於「這位」總統身上呢？

每位美國公民很愛自己的國家，所以，又怎會希望把未來交托於「這位」總統身上呢？（《華氏9/11》Facebook專頁）

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