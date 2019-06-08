【復仇者聯盟4】影迷接受唔到Iron Man死　聯署求翻生反應冷淡？

網路發達的時代，「連署活動」變得更為常見。《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映後，萬千影迷不捨羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）扮演的「Iron Man」Anthony Stark為了擊敗大反派Thanos而自我犧牲，沒辦法親自陪著愛女長大，居然有人因此發起了連署，希望漫威（Marvel）接下來的影片讓東尼起死回生，可惜才不到5萬人支持。

「Iron Man」Anthony Edward Stark是漫威電影宇宙（MCU）建立的開始，功不可沒，然而在《復仇者聯盟4：終局之戰》上映前，已被猜測他會在該片壯烈犧牲，最終他果真是結尾陣亡的英雄之一，讓不少粉絲看得淚流滿面。

發起連署的影迷認為Anthony不應該得到悲劇下場，希望漫威再讓他起死回生，和愛妻小辣椒與女兒一起過著幸福的生活。發起至今1個月，參與的人數只有4萬5千多人，和要求重拍《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）最終季的人數相比，簡直是天壤之別。

造成這結果在於Anthony雖然為拯救世人而死，多數漫威影迷是滿意如此收場的，覺得不僅和此角色一路以來的性格伏筆相當吻合，Robert Downey Jr.的演出也讓東尼退場極為感人，畫下完美句點。倘若Anthony真的起死回生，他付出生命的犧牲就一點重量都沒有，徒然淪為炒話題的噱頭，格調不知會倒退到何種程度？

+ 7 + 6 + 5

延伸閱讀：

盧貝松8部經典電影看到飽 「0元電影院」免費看

AKIRA訪台工作秘會林志玲 片商錯愕喊「沒看到」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】