【幕後英雄】第三代型男特技化妝師陳嘉偉　為夢想隻身赴美學藝

在選擇電影觀賞的時候，大部份觀眾都會將目光投放在有哪些演員出演、又或是由哪個有名的導演去執導，從而作出選擇。可是電影從來都是一個少至數十、多至數百人的團隊製作，再由導演和演員去呈現給觀眾，而背後的一些幕後英雄也值得我們去了解，著名景點「香港星光大道」的Facebook專頁製作了一個專題，以下將為大家介紹電影的特技化妝師——陳嘉偉（Gary）。

陳嘉偉的爺爺陳文輝（右）和爸爸陳志達（左）都是圈中有名的化妝師，可說是一門三傑。（網絡圖片）

陳嘉偉出身化妝世家，爺爺是前無線化妝總監、知名化妝大師陳文輝；爸爸陳志達同樣是圈中有名的化妝師，Gary繼承衣缽亦似是理所當然，原來爺爺和爸爸都曾經希望他能從商，大學時的主修亦是商科。Gary在23歲時受到日本熱血化妝漫畫《Gimmick特技化妝師》的啟發，發現自己對特技化妝實在太熱愛，於是決定隻身赴美學藝，在荷里活享譽業界的Cinema Makeup School修讀了為期三個月的特技化妝課程，及後自己也花了不少時間去鑽研。

陳嘉偉入行製作的第一個作品是電影《踏血尋梅》中，女主角春夏要撕的臉皮。（《香港星光大道》Facebook專頁）

幸運地陳嘉偉經朋友提攜參與電影《踏血尋梅》（2015）正式入行，為女主角春夏製作被撕破的臉皮，在不少觀眾心中留下深刻的印象。及後《踏血尋梅》在第35屆香港電影金像獎頒獎典禮穫得七個獎項，使Gary在電影行業這條路走得更暢順，之後更先後參與了電影《老笠》（2016）、《妖鈴鈴》（2017）、《救殭清道夫》（2017）、暑假檔將上映的《掃毒2天地對決》和《肥龍過江》中特技化妝的部份，連荷里活電影《攻殼機動隊》（2017）Gary亦有份參與。

點擊圖輯看陳嘉偉特技化妝的作品！！可能引起不安注意！！！

雖然在電影中特技化妝並不是最多人關注的項目，可是Gary對自己的要求很高：「自己經過戲院看到海報，都是擔心多於自豪，但求妝容沒有錯漏，自己就感到滿意。」說到做特技化妝最辛苦的時刻，Gary說：「最辛苦就是工時長，例如電影是1pm開拍，其實我1am就要起床，2am到達現場開始化替身，化四個小時。7am後又用4個小時化正身，到正式Roll機了還要跟現場拍攝，看看有沒有溶妝要執。拍攝結束後又回到工作室準備其他前期工作，往往連續數天只睡一兩個小時。」

陳嘉偉其實是個90後，樣子還挺帥氣，做幕前也完全沒問題！（陳嘉偉Facebook）

Gary又談到對香港電影的期望：「想多點工作機會和電影的預算高一點，特技化妝不是一個人的工作，而是一班團隊，要有工作機會先可以讓團隊累積經驗及技術。因為不論是地方、機器、化妝品、模具等成本都高，難以自行練習。同時希望自己能培養更多人才，多人入行才有競爭，有競爭才有進步。」