香港電影編劇待遇差　新晉編劇任俠：高層靠惡去欺壓

香港編劇權益被剝削的情況屢見不鮮，行業內很多編劇都是自由身工作者：「入行嘅時候冇標準都幾迷失，一定有蝕底過，會覺得唔公平！」香港編劇權益聯盟的代表任俠如是說。行業內拖薪欠薪、低薪剝削、被褫奪署名權、原創故事被挪用等情況時有發生，所以近日有一群新晉影視工作者及相關學系的畢業生組成「香港編劇權益聯盟」，希望糾正行業內的這些生態弊病，使編劇這個職業變得更有保障；可是過程中卻有一些能「未卜先知」、上了岸的前輩潑冷水道：「搞唔到㗎喇、好複雜、好麻煩㗎！我哋連民主都冇，呢樣邊有可能爭取到㗎！」這群年輕人不顧這些冷言冷語，堅持走自己認為正確的路。《香港01》近日訪問了香港編劇權益聯盟的代表任俠，問到辦這個聯盟的初衷，他反問記者：「其實點解咁耐都冇人搞？因為編劇嘅問題大家一直都講咗好耐。」

香港編劇會遇到的不公待遇有很多，任俠樂見愈來愈多人響應、正視編劇權益。（香港編劇權益聯盟Facebook專頁）

任俠認為編劇行業面對兩大問題：「拖糧、影響生計；冇署名權（即名字Credit），做咗嘅嘢冇得放入個人履歷，同樣都係影響生計。」他續言：「有套戲你出咗好多力去寫、參與創作過程，但去睇戲嘅時候發現冇你個名，然後就冇得講話工作經驗有包含呢套戲，好多時啲人就問你喺呢行三五七年，都冇睇過有你署名嘅電影出現嘅，其實會出現一個好冤枉嘅情況。」他又認為一直都沒有章程、指引去約束投資者、監製，或者指引編劇怎麼追索，導致這些情況總是不了了之。

編劇或創作者很多時候都會跌入一個法律的灰色地帶，皆因被視為自僱人士。（香港編劇權益聯盟Facebook專頁影片截圖）

任俠又分享了自己的親身經歷：「有身同感受過，所以先知有幾慘。」他娓娓道來：「我之前參與過一套電影，但個劇本唔係我原創嘅，只不過其中一個主演佢亦都係監製，佢係我直接嘅老闆，我係佢公司Full-time員工，佢就要我參與修改劇本嘅工作，因為佢哋嘅劇本有好多問題。我都參與咗幾多，然後我去戲院睇戲嘅時候發現後面成個結局係根據我嘅修改嚟拍，我諗成部戲有我修改嘅部份超過20%，當然編劇就冇我名，因為唔係我原創、劇本唔係我寫，呢樣我都明；但然後我去問監製，但係咪起碼特別鳴謝都有我個名，之後我得到嘅回答係：『我覺得鳴謝應該係畀啲值得鳴謝嘅人！』即係要佢畀面嘅人。」

沒有直接寫劇本的導演最後有三個署名，但有很多為這部電影付出的人並沒有署名，任俠認為這一行的權力分布不公平。（香港編劇權益聯盟Facebook專頁）

任俠又認為應該主動爭取自己應有的權益：「因為我嘅性格比較火爆，Credit真係冇辦法、爭唔到，但錢我係一分都唔會蝕，爭我一蚊我都會衝入你Office攞返！我又發覺啲人其實都只係欺善怕惡，開口攞就真係會俾你。」其實編劇在寫劇本前都會簽訂合約，可是效力有限：「其實係有合約嘅，但合約存在好多漏洞，或者好多時啲合約條款都係高層靠惡去欺壓編劇，即係簽咗但唔執行、或者選擇性執行。」這些陋習不斷重演、惡性循環，很多不合理的事就慢慢演變成行規，令很多新加入行業的人卻步、畏懼；反而寫劇本之前提出合理條件、問清楚有多少酬勞、寫作時長等問題就會變成「唔識做」，應有的權利也似乎是奢侈的要求。

這時候前輩都會說：「你預咗㗎啦！年輕人為理想係咪應該蝕底少少？換機會喎！」又或用藝術去包裝：「你做嘅嘢係藝術嚟，係咪應該犧牲多啲先？」這些說話有時候比粗口更難聽！年輕人為了理想努力，就應該被這些不合理的要求欺壓嗎？任俠就將製作電影和現實苦況分開，他說：「我對電影嘅憧憬本質上係冇幻滅、因為我只係想做電影；不過對好多入行之前係偶像嘅前輩感到失望。」

2019/21年香港電影編劇家協會第十五屆執委會。編劇家協會入會門檻：必須有兩套上映電影的署名Credit，才有資格申請入會。任俠分析現況：「香港電影以前每年有三、四百部，而家每年都得五十部左右。計返比率都知，以前有幾百部嘅時候，新編劇一年點都最少有一個Credit，甚至可能唔止；而家可能輪十年都唔會有一個Credit，仲要被剝削嘅狀況下，我可能要等20年先入到會。」（編劇家協會網頁）

任俠曾經向香港電影編劇家協會就行業的不健康生態提出建議：「我草擬咗十頁章程去編劇家協會，因為唔可以一嚟就起個會去革你的命，對人對事都唔尊重。當行業生態惡劣到一個地步，應該係時候有所行動，希望各位前輩可以正視問題，去支援我哋去做、一齊去改變行業生態，或者有個分支去幫助新編劇。因為佢都成立咗28年，應該爭取更多權利。當然啲前輩上咗岸、上咗位就話：『搞唔到㗎喇、好複雜、好麻煩㗎！我哋連民主都冇，呢樣邊有可能爭取到㗎！』」

編劇應有的待遇和保障。（香港編劇權益聯盟Facebook專頁）

年輕人想改正行業陋習、希望從行業前輩那裡得到幫助和支持，迎來的卻只有澆下來的一盤盤冷水：「我同佢哋開咗兩次會，聽完我嘅所有匯報，佢哋第一句就問我：『錢喺邊到嚟？』」而非任何實質的建議，忍著內心的怒氣，任俠回應道：「其實初期我哋年輕人係願意做義工，如果行業可以變得更加健康，我哋係願意義務工作。」又一句傷人的說話襲來：「你嘥咁多時間搞呢啲冇用嘅嘢，不如寫好啲劇本等自己出名啲，出名啲咪唔會俾人剝削囉！」但任俠始終覺得這兩次對話有價值：「起碼我喺佢哋口中得到一句：『你想搞就自己去搞！』」及後香港編劇權益聯盟出現。

香港編劇權益聯盟的行動綱領。（香港編劇權益聯盟Facebook專頁）

香港編劇權益聯盟為改變不公的行業生態，定立了行動方向：

1. 訂立章程去約束僱主、訂立指引去幫助新入行的編劇，即使這些條文沒有法律效力，但都有個標準讓新入行的編劇參考，不至於太迷惘

2. 透過教育去樹立大家的觀念，讓未入行的年輕人有心理準備（日前在演藝學院辦講座，之後亦會去各大學分享）

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訪問結束後，任俠給記者傳來一段文字：「業內還是有很多願意幫助新人德藝雙馨的良心前輩，如李敏、舒琪、陳果、杜琪峰等，我剛剛的抱怨有點一竹竿打一船人，對他們不公平。我們搞這個聯盟不是為了打倒誰或取代誰，而是希望大家可共享一個健康的工業生態，也從而讓愈來愈顯疲態、弱勢的香港電影，重新找回活力，再次強壯起來。」

年輕人總是希望能為社會做些什麼去改變不公平的現狀，令社會變得更好，可是當他們提出建議的時候，曾經受益的老一輩不但不提供幫助（當然伸出援手未必是理所當然！），反而對年輕人冷嘲熱諷，站在高地指指點點，雨傘時亦如是，其實真的挺灰，不踏出第一步，又怎能知道結果會如何？最後謝謝香港編劇權益聯盟為香港電影未來變得更好而努力，加油！