編劇協會願承擔更多　會長劉浩良：我們是懷著愛與責任的老屎忽

自香港編劇權益聯盟（以下簡稱「權益聯盟」）出現，引起行內關注新晉編劇被拖糧、欠薪、偷橋、沒有署名權等問題，並希望改善現今行業內的不健康生態。在權益聯盟成立前，新晉編劇任俠曾經帶著十頁章程到香港編劇家協會，希望得到行業前輩的支持和幫助，無奈最後是失望而回，及後權益聯盟出現。6月6日，香港電影編劇家協會（以下簡稱「編劇會」）執委成員邀請權益聯盟代表再度會面。

香港編劇權益聯盟提出保障編劇工作權益的六項建議，編劇會會作為制訂指引的參考。（權益聯盟Facebook專頁）

編劇會會長劉浩良與編劇會的陳詠燊、馮志強、麥天樞與權益聯盟的代表李敏、任俠、羅韻貽見面，這是他們的第二次交談。編劇會會長劉浩良希望澄清一些誤解，重申編劇會多年來一直有為香港電影編劇提供各種支援，並沒有對新晉編劇的困難不聞不問，劉浩良說：「無論是不是編劇會的會員、只要是編劇，在能力所及下，我們也會盡力調解，而且調解成功率非常之高。」

香港編劇權益聯盟和劉浩良分別上載了會面時的合照。（權益聯盟Facebook專頁）

編劇會和權益聯盟在會面後均達成共識，雙方均認同有必要改善現時香港電影編劇工作生態環境。會議中劉浩良表示新一屆執委已有計劃加強編劇會官方網站的內容，譬如刊載適用於香港電影編劇的「編劇操守」、「編劇需知」、工作和合約指引，以供業界參考；而權益聯盟代表草擬的六項建議，亦會作為制訂指引的參考，並預計需時兩個月；同時編劇會亦歡迎任何人和組織提出有利業界的意見。

香港電影編劇家協會在官方網頁新增了支援一欄，希望能為有需要的編劇提供協助。（編劇會網頁截圖）

劉浩良及後在個人社交媒體寫道：「協會和聯盟的關係，或與任何爭取編劇權益的人和組織都不可能是敵對的！爭取權益的前提是，編劇必須具備專業的能力、專業的態度。除了爭取權益，協會會著力提高編劇的專業性。協會的初衷的確是聯誼，但我們願意承擔更多責任。」新一批的執委剛上任，劉浩良說需要一些時間：「我們才上任兩個月，請給我們一點時間。協會今年二十八歲，還很年青。就算是老屎忽，我們也是一群懷著『愛與責任』的老屎忽。」

其實無論是權益聯盟提出建議，還是編劇會提議坐下來彼此好好討論一翻，兩者的原意都是好的，若能合力一起令這個行業一步一步變得更好，那麼何樂而不為？