【復仇者聯盟】黑寡婦、變形俠醫戀情原本有下文？　被消失只因…

曾在《復仇者聯盟：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）大談戀愛的變形俠醫布魯斯班納、黑寡婦娜塔莎在經歷一連串故事之後，於《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）的戀愛故事卻無疾而終，讓不少影迷大呼可惜，而最近《復仇者4》編劇Stephen McFeely及Christopher Markus在接受「帝國」節目訪問時，就提到他們曾在劇本中試圖讓這條故事線作結，但最後卻沒有採用。

黑寡婦、變型俠醫在《復仇者聯盟》系列裡的互動，實在是大有情意▼

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Stephen McFeely表示：「我們當然是寫過這段故事，其實在《無限之戰》（Avengers: Infinity War）中，我們有些未使用的場景，寫了，也拍攝了…不過有點凌亂，那大概就像是『你早就離開了，我也釋懷了』這樣的內容，但如果不夠重要的話，就無法完整留下來。」

Christopher Markus則補充：「在這部電影裡面，他已經成為了博士Hulk，這麼多人正在哀悼，他也變成一個重達2000磅的天才，如果再加上戀愛橋段，看起來會很奇怪。」最後他們作出總結：「我們認為不處理布魯斯與娜塔莎的關係會更好。」

變形俠醫多次挺身而出保護黑寡婦（《復仇者聯盟》系列劇照）

事實上羅素兄弟早在宣傳《復仇者聯盟：無限之戰」時，就提過當初讓這兩個角色相戀，是Joss Whedon的構想，他們並不打算提出任何意見，不過羅素兄弟表示：「當初他有一些決定可能不是那麼受到歡迎，但其實不是每個決定都能討好影迷。」

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