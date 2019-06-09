【復仇者聯盟4】蟻俠縮細鑽入魁隆後門？　編劇親解不可行原因

直到今時今日相信全球絕大部分的影迷，都已經入場觀賞Marvel超級英雄年度大片《復仇者聯盟4 : 終局之戰》（Avengers 4：Endgame）。 大家還記得在電影上映前，眾多網友都擔心復仇者要如何打敗魁隆（Thanos），其中一個最火紅的說法就是讓蟻俠變細鑽入魁隆的屁眼嗎？近日編劇 Christopher Markus和Stephen McFeely接受訪問時就親自解釋，這個方法到底怎樣行不通，給了大家一個官方答案。

大家還記得在電影上映前，其中一個最火紅的說法，就是讓蟻俠變細鑽入魁隆的屁眼。（Twitter相片）

《復仇者聯盟4 : 終局之戰》上映前，其實有不少影迷都為一眾超級英雄擔心，面對這個超強勁的反派，應該要怎樣對抗？而最後我們就發現由羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）飾演的「鐵甲奇俠」，最終犧牲自己打敗了魁隆，這也同時意味着蟻俠沒有爬進Thanos的屁股並擴張，從內到外殺死他。

編劇Christopher Markus和Stephen McFeely，親自解釋「終菊之戰」是完全行唔通。（《復仇者聯盟4》劇照）

連羅拔唐尼都讚好的「終菊之戰」

事關就在《復仇者聯盟4》上映前，曾經有粉絲就推舉伸縮自如，能變大縮細的蟻俠，縮細鑽入魁隆的「菊花」，實行一場「終菊之戰」。這個爆笑得來又有創意的說法，當初就連羅拔唐尼聽到，都表示很認同這個戰略，直指這個提議夠有趣又瘋狂！

「鐵甲奇俠」最終犧牲自己打敗了魁隆，其實一眾粉絲對此仍然放不下，深受打擊，更有網友連署請願希望讓鐵甲奇俠復活。（《復仇者聯盟4 : 終局之戰》劇照）

一個原因證實縮細爆菊係唔可行

近日，編劇Christopher Markus和Stephen McFeely接受外媒訪問時，被主持人Chris Hewitt問道蟻俠縮細爆菊的策略，他們就表示「終菊之戰」是完全行唔通！編劇Christopher透露：「我們之前都見識過，魁隆是可以承受變形俠醫Hulk的一拳重擊，可見其實魁隆的身體構造有多強壯。」意思即是魁隆這樣強大，蟻俠如果想要鑽入魁隆的「後門」已極有難度，再加上即使蟻俠能成功進入魁隆的體內，他在想變大前，蟻俠已經會輕易地被魁隆那個堅硬的直腸，給重重壓碎，所以這個策略是絕不可行的。

+ 5 + 4 + 3

蟻俠的「終菊之戰」爆笑又有創意，先前也有主持人曾問過魁隆本尊，「魁隆有屎眼嗎？」、「這個戰略如何？」。而飾演魁隆的佐斯布連（Josh Brolin），當時也回答得都相當幽默，又在社交平台上大方分享魁隆的紫色屁股，在網上分享自己括約肌，兼Hashtag 「#沖走蟻俠」。只是大家想也想不到，編劇們還認真解釋這個話題，證實蟻俠縮細爆菊根本不可行，也不能因此打贏魁隆。