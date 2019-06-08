【復仇者聯盟4】羅素兄弟爆「劇透禁令」秘辛　原本仲想禁耐啲？

Marvel年度大片《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers：Endgame）上映至今一個多月，全球總票房已破27億美元，與冠軍紀錄保持者《阿凡達》（Avatar）的差距只剩7千多萬美元，叫座力驚人。此片從預告剪輯開始就嚴格防劇情外洩，據傳只有電影最開頭半個多小時內的畫面會出現在預告片中，導演羅素兄弟與Marvel影業總裁Kevin Feige再三強調「勿劇透」的重要，Marvel影迷幾乎奉為「聖旨」，在香港更傳出有人散場後直接講出劇情遭圍毆的情況。到底，為何Marvel和羅素兄弟如此堅持「終局之戰」一定不准劇透？

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羅素兄弟近日受訪時，坦言在網路發達的年代，想要管控網友的行為根本是不可能的，這是一個不受控、極為自主的環境。當初希望先睹為快的觀眾不要大肆討論劇情的原因，當然是希望讓還未入場睇戲的粉Fans夠親自感受情節發展的驚奇。

奈何現代人生活繁忙，就算再怎麼協調安排，總有很多人無法在上映第一時間去欣賞，必須等到放映後一陣子才有辦法到戲院觀賞，這些觀眾的觀影體驗也有被保障的權利。羅素兄弟心知很難期待大家都配合，一定有人愈禁止愈故意劇透，或單純只是想討論剛看過的情節而不經意脫口而出，都讓「防守劇情秘密」變得難上加難。

《復4》導演羅素兄弟日前上節目揭開堅持「劇透禁令」原因（Getty Images）

他們原意是想建構一個緩衝期，讓還沒時間去戲院的觀眾有機會不被破壞驚喜，本來希望至少上片後3周再解禁，最後是上片兩周後宣布「禁止劇透令」解除，雖然不是預期的長度，羅素兄弟表示，這就是現實環境最多能達成的結果，他們也不能強求。

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