【魔雪奇緣2‧預告分析】Elsa Anna冒險記　全新國度揭魔法來歷

2013年上映的電影《魔雪奇緣》是第53部迪士尼經典動畫長片，當時一首主題曲《Let It Go》唱得街知巷聞，不少小朋友都要扮成愛莎（Elsa）或是安娜（Anna）出席派對，而今年年尾迪士尼將會推出續集《魔雪奇緣2》，前日官方公開最新宣傳海報後，昨晚（11日）亦推出了《魔雪奇緣2》的最新預告！

《魔雪奇緣2》最新宣傳海報。（《魔雪奇緣2》海報）

今次《魔雪奇緣2》最新預告，長約分幾鐘，不過早前疑似是Elsa「女朋友」的新角色再無出現，反而故事集中在Elsa和Anna兩姊妹身上，精靈特意前往告訴兩人：「過去跟我們所知的不同，你必須去找出真相，要穿過魔法之地，前往北面尋找未知的國度。」整條故事線猶如變成了冒險故事一般，看起來非常刺激，相信他們一行人亦需接受多重未知的挑戰！

Elsa力爭上游要向甚麼作出對抗？（《魔雪奇緣2》預告截圖）

當中精靈亦向Anna剖白：「我們一直擔心Elsa的魔法太強，現在只希望力量夠強大。」而Anna亦作出承諾：「我不會讓她（Elsa）有危險！」果然兩姊妹非常同心！據知《魔雪奇緣2》將會有揭露這個新地方，當中包括新角色、生物以及魔法！

16個關於《魔雪奇緣2》細節！​