【魔雪奇緣2】姬絲汀貝爾聲演新角色　受訪時漏口風：安娜可能…

《魔雪奇緣2》（Frozen II）近日公開了首條前導預告片。雖然能夠看到2013年的《魔雪奇緣》推出續集絕對是粉絲們相當歡迎的發展，但這條預告片並未透露太多細節──不過有些《魔雪奇緣2》劇情相關的內容似乎浮上了檯面。

《魔雪奇緣》公主愛莎與安娜踏上「續集」旅程

在最近一集的節目《Fine Tooning》中，美國網紅Jim Hill以及Drew Taylor分享了他們對於《魔雪奇緣2》劇情的看法，看來安娜（Anna）與愛莎（Elsa）兩姊妹踏上旅程的原因，可能是要尋找她們父母失去下落的真相。

前導預告中，愛莎單槍匹馬面對驚濤駭浪。（《魔雪奇緣2》劇照）

「《魔雪奇緣2》是關於安娜與愛莎出發尋找她們父母失蹤背後的真相，她們的冒險將會前往阿德爾（Arendelle）之外的地區。」

《魔雪奇緣》系列的粉絲們都知道，阿德爾國王與皇后的命運是首集電影中相當重要且令人惆悵的劇情點。當時安娜與愛莎還年少，國王與皇后卻在一場風暴中葬身大海──至少她們當時是這樣認為的。雖然這已經是個普遍被觀眾們接受的劇情發展，但如果在《魔雪奇緣2》中出現大轉彎，讓國王與皇后失去下落的真相發展出一個意想不到的結果，也並非一件難事。

影迷預測續集焦點將落在安娜與愛莎的「萬里尋親記」。（《魔雪奇緣2》劇照）

如果續集中真的發現國王與皇后的下落，這的確能成為姊妹倆離開阿德爾王國並展開一場尋親大冒險的契機。

Let’it come～Let’it come～全新角色現身《魔雪奇緣2》

上述推論也能解釋出現在前導預告片中的兩位全新角色：出現在秋季森林裡的年輕女孩和金髮男孩。離開阿德爾絕對也代表了兩位公主即將遇上全新角色，這也是聲演新角色姬絲汀貝爾（Kristen Bell）早前受訪時提到的事：

你們將會看到全新角色加入，當你們看到他們時⋯⋯就能夠從我的觀點瞭解到我和導演Jennifer Lee一起做了甚麼？或是她和我一起做了甚麼？而我們在第一部電影中也很團結。 姬絲汀貝爾

姬絲汀貝爾聲演的新角色在前導預告片中僅僅出現幾秒，被網民譏諷是玩快閃。（《魔雪奇緣2》劇照）

姬絲汀貝爾表示：「當她在撰寫第二集的劇本時，我們一同坐下談了許久，而她向我說『妳知道自己也參與了這位角色的創作，所以妳覺得她下一步會怎麼做？她的下一個阻礙是甚麼？她的下一個頓悟是甚麼？妳有甚麼與她類似的經歷？』而我告訴她許多我個人所經歷過的事情，以及為何我會認為安娜可能會感受到這種共鳴，而她也通通把這些寫進了劇本中。」

《魔雪奇緣2》暫訂於今年11月上映，搶先欣賞精彩劇照▼

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