【魔雪奇緣2】Anna終於識魔法？　仲代表其中一個季節公主

5年前上映的《魔雪奇緣》(Frozen)帶來了全新的迪士尼公主給一眾小朋友之外,插曲《Let It Go》和《Do You Want to Build a Snowman》更是播得街知巷聞,無人不曉,不知今年11月上映的《魔雪奇緣2》(Frozen)又會有哪些全新名曲誕生呢?