【魔雪奇緣2】Anna終於識魔法？　仲代表其中一個季節公主

5年前上映的《魔雪奇緣》（Frozen）帶來了全新的迪士尼公主給一眾小朋友之外，插曲《Let It Go》和《Do You Want to Build a Snowman》更是播得街知巷聞，無人不曉，不知今年11月上映的《魔雪奇緣2》（Frozen）又會有哪些全新名曲誕生呢？

《魔雪奇緣2》預告片公開24小時已勁吸1.16億人次觀看。（網上圖片）

據知《魔雪奇緣2》的首條預告在公開24小時內，勁吸1.16億人次觀看，更是史上24小時內瀏覽最高的動畫電影預告。近日更盛傳在《魔雪奇緣2》中，包括Elsa，將會出現4個擁有超能力的公主，各自代表「春、夏、秋、冬」4個季節的對應能力。

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新角色的身份仍是個謎。（網上圖片）

Elsa以冰抵火，或許要跟Anna對抗？（影片截圖）

首先最令人注目的必然是新角色，除了盛傳這名棕髮女生是Elsa的另一半外，更懷疑她是「秋季公主」。在預告中，她身後是一片楓葉林，然後她旁邊的男生無端端被吹起，從而推測她有機會能控制風或者空氣，具備跟「秋季」相關的能力。

十分清晰可以見到菱形結晶上面的4個不同符號。（影片截圖）

當冬天和秋天的主角都出現後，必然會引起大家對春、夏兩季主角的推測和關注，代表冬天的Elsa可以控制「水」（冰和雪）、假設棕髮女生可以控制「空氣」（風和葉子），那麼剩下的夏天公主和春天公主又有甚麼能力呢？預告其中一幕，Anna衝出自己房間後，外面佈滿大量菱形結晶，但這些菱形結晶卻暗隱玄機，細心觀看就會見到隱藏的4款符號，相信正是代表4個公主又或是4種能力的標誌。

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對比《魔雪奇緣2》的海報，可以更加清晰睇清4款符號。（網上圖片）

雖然在《魔雪奇緣》中，Anna沒有任何魔法，是位普通女生，不過在《魔雪奇緣2》，有粉絲大膽推測Anna其實就是夏季公主，更擁有控制火的能力，只是因為她小時候被Elsa使用魔法消除記憶時，同時也消除了本來具備的超能力。至於一切是真是假，是否今集真的會有齊4位超能力公主，就要留待進場或下一條預告才能知曉。

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