【蜘蛛俠決戰千里】劇透王湯賀蘭又漏口風？一下彈指開啟多重宇宙

《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）男星湯賀蘭（Tom Holland）證實，魁隆（Thanos）戴上無限手套（Infinity Gauntlet）後的「那一次」彈指，開啟了Marvel電影宇宙（MCU）的「多重宇宙」。

距離電影上映不到一個月，劇透王湯賀蘭又漏口風。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

《蜘蛛俠：決戰千里》承接《終局之戰》後的世界

於《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）正式加入MCU的「蜘蛛俠」彼得柏加（Peter Parker），也接連推出了屬於自己的個人電影系列。首先是2017年的《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming），接着則是今年的《蜘蛛俠：決戰千里》。

當然，蜘蛛仔除了個人電影之外，還加入了另外兩部大型集結電影：《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）以及《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）。雖然《復仇者聯盟4：終局之戰》的確為MCU目前為止的許多故事線都畫下了句號，但真正將會結束MCU第三階段的電影，其實正是《蜘蛛俠：決戰千里》。因此，蜘蛛仔的最新個人電影將會面對《復仇者聯盟4：終局之戰》事件之後的餘波，也能看到彼得柏加為鐵甲奇俠（Iron Man）哀悼。

預告中可見蜘蛛仔彼得柏加為鐵甲奇俠哀悼。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

官方也證實，彼得的同學們都因《復仇者聯盟3：無限之戰》中魁隆的彈指而化為灰燼，這也解釋了為何彼得的朋友們看起來都沒有長大5歲；除此之外，粉絲們也能在《蜘蛛俠：決戰千里》的完整預告片中，看到積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）飾演的「Mysterio」Quentin Beck正式登場，而這位角色也證實了多重宇宙的存在，並揭露一切全因魁隆的「某次彈指」在時間與空間中扯出了一個洞，因而導致「Elementals」來到地球。

積佳蘭賀在《蜘蛛俠：決戰千里》當中所飾演的「Mysterio」。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

一直劇透一直爽？湯賀蘭跑個宣傳又洩密

現在，MCU 這位最惡名昭彰的「劇透王」湯賀蘭，在宣傳即將上映的《蜘蛛俠：決戰千里》相關活動中，提到是「哪一次彈指」在多重宇宙中撕裂出一個洞口，讓蜘蛛俠必須要面對後果。談到蜘蛛仔與Mysterio的任務時，湯賀蘭如此表示：「在這部電影登場的Mysterio其實是我全新的好朋友。我們聯手對抗了一群Elementals生物，因為當魁隆彈指之後，這些生物就從次元的裂縫中傾巢而出。」

相信一班影迷對於湯賀蘭劇透不會再感到意外。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

當然，在《蜘蛛俠：決戰千里》的預告片中，就已可看出確實是無限手套的彈指開啟了多重宇宙：在《復仇者聯盟4：終局之戰》之前，魁隆只在《復仇者聯盟3：無限之戰》片尾彈了一次手指，然而，到了《復仇者聯盟4：終局之戰》時，又多了3次的彈指──一次是魁隆彈指將無限寶石消滅，第2次是變型俠醫彈指拯救了所有人，第3次則是鐵甲奇俠彈指消滅了2014年的魁隆和他的大軍。

魁隆於《無限之戰》首次彈指令地球一半人類化為灰燼。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

毫無疑問地，每一次彈指所發揮的力量都足以對時空與時空之間的邊界造成損傷，所以我們目前仍然無法確定到底是哪一次的彈指釋放了Elementals。

這次的Mysterio，是敵還是友？

話雖如此，但Mysterio對於多重宇宙的說法依然有可能只是個謊言。畢竟，Mysterio在漫畫原作中是一位幻術大師，首次登場時甚至假裝自己是英雄，但最後才被揭穿其實是反派。

蜘蛛俠與Mysterio。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

雖然《蜘蛛俠：決戰千里》的預告片將Mysterio形容為蜘蛛俠的新導師，並且是Nick Fury和Maria Hill的盟友，但Marvel似乎常在電影中帶來一些驚人的轉折……所以或許湯賀蘭揭露了哪一次的彈指開啟了多重宇宙並不是那麼重要，或許這一切只是Mysterio的謊言。

積佳蘭賀在《蜘蛛俠：決戰千里》當中飾演的Mysterio究竟是敵是友？

當然，即使這一切都只是Mysterio在說謊，多重宇宙還是有可能真的存在。粉絲們似乎得等《蜘蛛俠：決戰千里》正式上映之後才能見真章了。

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