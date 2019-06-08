【蜘蛛俠：決戰千里】湯賀蘭再度劇透　積佳蘭賀出手阻止反中招？

Marvel Studio超級英雄電影MCU第3階段收官作《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home），早前宣布香港方面將會提早上映，本月28日就有得睇！不過唔知劇透王「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）直到上映前，管唔管得住自己把口呢？

湯賀蘭管唔住自己把口，Marvel唯有靠他身邊的人幫忙，例如今次就有積佳蘭賀及時出手！（《Cinépolis》影片截圖）

早前湯賀蘭出席巴里印尼巴里島出席粉絲見面會兼宣傳時，因為在台上提及有關《蜘蛛俠：決戰千里》的劇情和故事走勢，即時被台下粉絲出聲制止，大叫：「劇透啊！」隨後湯賀蘭即時收聲，似乎有變乖跡象，但近日他跟「神秘客」積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）接受訪問時，N度再犯口誤，今次就連積佳蘭賀都要手口並用制止呢位劇透大王啊！

積佳蘭賀完全估唔到湯賀蘭會舔佢手心。（《Cinépolis》影片截圖）

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早幾日湯賀蘭和積佳蘭賀為宣傳《蜘蛛俠：決戰千里》接受訪問，正當湯賀蘭講到有關劇情時，積佳蘭賀突破大叫：「啊！劇透王啊！」更即時出手掩住湯賀蘭的口，而他知道成功阻止湯賀蘭爆劇情後，都大鬆一口氣。隨後積佳蘭賀好似觸電一樣縮手，兩人一同大笑，而積佳蘭賀望着自己的手向工作人員瞪大雙眼求救：「有人可以給我（紙巾）嗎？」原來湯賀蘭不忍被掩口，鬼馬舔積佳蘭賀的手心強制他縮手，策略成功後以勝利者姿態大笑！

積佳蘭賀勁驚瞪大雙眼搵工作人員求救！（《Cinépolis》影片截圖）

其實湯賀蘭已經不是第一次被掩口，早前宣傳《復仇者聯盟》時，「奇異博士」班尼甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）就已經出過一次手，基本上他都是跟口密的演員一同接受訪問，如：班尼甘巴貝治、「洛基」湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）和「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr）等等，有效地成功控制這位有名的劇透王！

Benedict Cumberbatch已經不是第一次阻止Tom Holland劇透。（FilmArtsy影片截圖）

積佳蘭賀勁錫湯賀蘭，去旅行都要帶印住佢樣嘅物品。（《Cinépolis》影片截圖）

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另外，湯賀蘭和積佳蘭賀年紀相差16年，不過兩人的相處就好如好朋友一樣，而且湯賀蘭早前曾透露今次能跟積佳蘭賀表現得相當興奮，他笑指兩人初次見面在餐廳之中，就好似《鐵達尼號》的Jack和Rose一樣，湯賀蘭：「當然我是Jack，你是Rose啦！」

最後主持人問積佳蘭賀去旅行必帶甚麼時，他回應：「湯賀蘭的照片、印有湯賀蘭的毛氈和印有湯賀蘭的底褲，這就足夠了！」足以證明兩人經過今次合作後感情深厚，積佳蘭賀這個大哥哥很照顧也很喜歡這位小弟弟。

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積佳蘭賀阻止湯賀蘭劇透片段