【蜘蛛俠：決戰千里】片尾內容疑曝光　5大超強反派聯手出擊

Marvel電影宇宙第三階段的最後一部作品《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）尚有不足三個星期便正式上，導演Jon Watts日前宣布電影後製工作完成。 沒想到，近日網上旋即出現了關於電影的片尾內容，劇透又嚟啦！ 注意！！！下文含劇透！！！

《蜘蛛俠：決戰千里》發生在《復仇者聯盟4》之後，蜘蛛俠的「教父」鐵甲奇俠已經犧牲了。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

4月尾上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）除了破盡多個地方的票房記錄外，還打破了Marvel電影的慣例，沒有安排片尾片段帶出下部作品的關鍵。那麼《復仇者聯盟4》的後續作品會否秉承這個新風格呢？據了解，Marvel Studios應該沒有這個安排，因為近日有網上傳出《蜘蛛俠：決戰千里》的片尾片段內容，而且內容都非常震撼。

「神秘客」身份不時惹人懷疑，究竟他是真心幫蜘蛛俠，還是來打探消息呢？（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

據該名爆料網民聲稱，指出由於他負責後製《蜘蛛俠：決戰千里》特效，所以有幸看到電影部份片段。他透露電影一共有兩條片尾片段，他只負責後製第一條片段，所以只看過第一條片段；至於第二條片尾片段，則是由同屬負責後製特效的同事告訴他。他特別提到，第一條片尾片段對之後的劇情非常重要，而第二條片段是Happy跟蜘蛛俠的趣事，與之後的劇情沒有重大關係。

網上傳出，第二條片尾片段是Happy跟蜘蛛俠的趣事，與之後的劇情沒有重大關係。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

注意！！！下文含劇透！！！

「神秘客」這個角色設定是超級反派，他首次亮相於《Amazing Spider-Man》#13中。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

電影已率先預告蜘蛛俠在今集有不同戰衣輔助。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

《蜘蛛俠：決戰千里》首條片尾片段內容疑似曝光

「第一條片尾片段在一個黑暗的房間開始，而且配樂非常陰森恐怖。一個貌似任務失敗及悲傷的「神秘客」在晚上時刻從摩天大樓的窗外往外看。由於這鏡頭是從建築物內往外看，所以沒法得知他在什麼建築物內。之後有人說：「他擊敗了我們，但他將要為此而付出代價。」「神秘客」轉身一望，原來是身穿盔甲的變色龍（Chameleon）。之後兩人噓寒問暖後，配樂變得更恐怖，之後禿鷲（Vulture）、蠍子人（Scorpion）、電擊俠（Shocker）及一名身穿西裝的男人從另一間房出來。

該名身穿西裝的男人欲把他們聯合起來，之後鏡頭開始移到該建築物，原來該建築物是史達大樓／復仇者大廈，但如今名字卻變成綠色字體的OSCORP。而這條片段長約45秒。西裝男人的真實生份成疑，或許該名西裝男人就是「綠魔」Norman Osborn，但或者只是他的助手，目前仍然沒有最終答案。