【蜘蛛俠：決戰千里】新片段揭紅黑盔甲來歷　神秘眼鏡功能曝光

今年Marvel Studios跟去年一樣,照舊推出三套Marvel電影,好讓影迷過足戲癮。時光飛逝,轉眼間Marvel Studios今年最後一套作品,與哥倫比亞影業(Columbia Pictures)共同製作的《蜘蛛俠:決戰千里》(Spider-Man: Far From Home)尚有不足一個月便正式上映。當大家一心一意等電影上映之際,中國官方公開電影新電視預告,當中更不乏新畫面。

「神秘客」原來是透過彈指來到這個新時空,相信電影承接《復仇者聯盟4:終局之戰》的時間線,解釋多重宇宙的概念。(《蜘蛛俠:決戰千里》劇照)

《蜘蛛俠:決戰千里》貴為Marvel電影宇宙第三階段收官作品,兼是首部《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)後展開的故事;而在上回預告中,由積佳蘭賀(Jake Gyllenhaal)飾演的「神秘客」已經率先告知影迷,他是受彈指影響,來自多重宇宙的角色。故種種因素令全球粉絲非常期待電影的新發展。

之前《蜘蛛俠:決戰千里》的預告充滿悲傷氣氛,今次中國版電視預告回復昔日MCU的歡樂。(《蜘蛛俠:決戰千里》劇照)

今次中國版電視預告雖然只有短短30秒,但官方以「全面升級」、「新招數」及「新裝備」言簡意賅地闡述了今次重點。之前的電影預告非常沉重,如世人如何適應沒有鐵甲奇俠的日子,各地都非常懷念他。然而,今次這30秒回到過往Marvel電影歡樂搞笑的氣氛。除了有影迷早前見到蜘蛛俠與Happy對話,見到蜘蛛俠竟然大膽唔聽Nick Fury電話及蜘蛛俠穿上鋼鐵蜘蛛俠盔甲,在一間餐廳對付壞人。

在早前的預告中,影迷已經看過蜘蛛俠穿上鋼鐵蜘蛛俠盔甲,在餐廳對付壞人。(《蜘蛛俠:決戰千里》劇照)

新紅黑盔甲由來

之後鏡頭一轉,輪到今次電視預告戲肉。當時蜘蛛俠與Happy在Stark Jet內的實驗室製造今集其中一套全新的盔甲。從電視預告可以見到,蜘蛛俠參考目前擁有的紅籃盔甲及鋼鐵蜘蛛俠盔甲,而創造出這套紅黑盔甲。當完成後,Happy在機外見到蜘蛛俠的全新盔甲,都忍不住大讚:「I like the new suit.」

在上回預告中,影迷見到蜘蛛俠在密鑼緊鼓製造新盔甲。(《蜘蛛俠:決戰千里》劇照)

神秘眼鏡功能曝光

最後,當時影迷在預告中見到蜘蛛俠收到一款跟「鐵甲奇俠」Tony Stark類似的眼鏡。而在今次電視預告中,影迷進一步知道這款眼鏡的來源及功能。從電視預告可以見到,原來這副眼鏡來自「Stark Industries」,並擁有讀取電子屏幕訊息功能。最後特別顯示他的老友Ned Leeds與Betty Brant的訊息,非常有趣。

這副神秘眼鏡在上回預告都有登場,並引起不少話題。(《蜘蛛俠:決戰千里》劇照)

《蜘蛛俠:決戰千里》電視預告逐格睇!!!