【哈利波特】獨有的煩惱係咩？　Daniel：咁多年來我見過太多啦！

提起「哈利波特」，很多人已經會將英國演員丹尼爾拉德克里夫（Daniel Radcliffe）與「哈利」畫上等號，事關Daniel從11歲開始就開始演出這個角色，形象深入民心。 最近，Daniel為新戲《Playmobil: The Movie》配音，因此他獲得了一個有自己樣子的積木玩具，怎料Daniel竟一臉無奈。

英國演員丹尼爾拉德克里夫（Daniel Radcliffe）從11歲就開始飾演「哈利波特」，很多人都會將兩者劃上等號，絕對是家傳戶曉的角色。（劇照）

演出了足足十年「哈利」，其實Daniel Radcliffe一直都很想甩掉這個標籤，積極開拓其他戲路，參與電視劇，戲劇、音樂劇等。最近，他為德國著名的積木玩具電影《Playmobil: The Movie》配音，於是他就獲得了一隻有自己肖像的積木玩偶。日前，他現身英國節目《The Graham Norton Show》宣傳時，除了帶着自己的人偶玩具，更特地帶了用主持人Graham Norton樣貌造成的玩具公仔。

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Daniel無奈表示自己多年來，經常看到自己成為玩具，實在是有點麻木了。（影片截圖）

主持人Graham一見到有自己樣貌的玩具興奮不已，更立即把手上的「Daniel」公仔扔掉。主持人Graham表現得非常驚喜，更把自己的玩具好好放在桌子上。然後他就追問Daniel，相比起自己，Daniel好像表現得異常淡定。Daniel坦言自己的確是挺冷靜，因為這麼多年來，他已經常成為玩具，看過太多太多自己的樣子成為塑像﹑人偶玩具。Daniel這樣解畫，令全場笑翻，這件事絕對是哈利波特才會有的煩惱。

日前Daniel Radcliffe現身英國節目宣傳新戲，他就帶來了有自己和主持人的積木人偶，但卻搞出一個大笑話。（影片截圖）

Daniel Radcliffe年紀輕輕已憑「哈利波特」一角而在全球爆紅，但其實Daniel 後期已活躍於電影、電視劇，舞台劇等，更演過不少偏門角色，特工﹑探險家﹑瘋狂科學家的助手、同性戀、戀馬癖、惡魔，連喪屍都演過。當年成名後，他曾經因不適應，壓力很大，曾在拍攝最後幾部哈利波特電影時，更試過酗酒尋求安慰。但他之後靠演戲，盡量令自己全身心投入表演和工作中，去走出陰霾。清醒過後，Daniel更戒了酒癮，積極健身，更搬到美國生活。