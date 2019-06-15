【追龍II賊王】李嘉誠大仔被綁向一哥求助　事後組僱傭兵富豪仿傚

電影《追龍II賊王》，梁家輝主演的賊王，是以90年代一代大賊張子強作藍本，當中更涉及李嘉誠大仔李澤鉅及富商郭炳湘被綁架事件。 關於李嘉誠兒子被綁，有說當年誠哥第一時間致電好友，前警務處處長李君夏詢問意見，待成功救出兒子後，更為李家制定一套高級別的保安守則，為城中富商爭相仿傚。

《追龍II賊王》取材自九十年代的真實故事，以一代賊王張子強的天價勒索綁架案為故事藍本。（《追龍II賊王》劇照）

兒子被綁架後，李嘉誠曾自責源於警覺性低，沒有提高安全意識。（資料圖片）

前一哥追問︰「你有幾多個仔？」

早在電影《樹大招風》，已有影射李澤鉅被張子強綁架一幕拍出來，當時有句對白是戲中的大富翁（岳華 飾），說要致電一哥。現實中的李嘉誠，確與前一哥李君夏相熟。據知當年張子強致電誠哥要求贖款時，誠哥便第一時間致電當時已退休的一哥李君夏詢問意見。有說他當時建議「不要報警」，並追問誠哥一句︰「你有幾多個仔？」此乃補牢之計，避免再有家人成下個目標。最終在交出贖款後，兒子安全獲釋。

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綁匪張子強的案件多次被拍成電影，陳小春在《樹大招風》飾演「卓子強」。（《樹大招風》劇照）

已故一哥李君夏受過軍情五處訓練

誠哥隨後在訪問中也提及，綁架一事自己要負部分責任，因為警覺性低，在富可敵國的情況下，仍沒有提高安全意識，自己跟兒子不時都一個人出入，或只有司機伴隨。而李澤鉅被綁當日，正正就只得他和司機二人。

就此，前一哥李君夏便跟李嘉誠設計一套保安制度，好讓他日後安枕無憂。其實已故的李君夏先生是香港開埠以來，首位華人警務處處長，他在警隊工作多年，曾經在政治部從事特工工作，負責反間諜和內部保安，期間更遠赴英國情報機關軍情五處受訓。

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已故一哥李君夏，是首位華人警務處處長。（網上圖片）

請僱傭兵做保安



李君夏退休之後獲李嘉誠羅致旗下，首要任務就是為李家提升保安級別。當中包括挑選20多名來自印度及尼泊爾僱傭兵（俗稱啹喀兵）擔任保鏢，挑選這類人除了是自小就接受軍事訓練，服從性高，更重要是大多都不諳中文，就算不時作近身工作，也大大減少洩密機會。而據知這些僱傭兵亦不便宜，每人年薪過百萬。但自誠哥僱用後，不少富豪都爭相聘用，就連同樣被張子強綁架過的已故富商郭炳湘，也有一支同樣的保安隊伍。

除了人選，其他保安配備也相當具規模，包括在李宅加設安全室，又從德國訂購了幾部防彈寶馬房車，有報道指一系列的提升工作，便花了近7億港元。