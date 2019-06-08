【追龍II賊王】40吋長腿新代晶女郎邱意濃　11年前參加過香港選美

最近上映的電影《追龍II：賊王》，由四大影帝梁家輝、古天樂、任達華和林家棟傾力演出，改編自曾綁架李嘉誠長子李澤鉅的「世紀悍匪」張子強的犯罪故事。而除了有四大影帝坐陣之外，女主角同樣吸睛，她就是新一代「晶女郎」邱意濃。

邱意濃今次有機會跟梁家輝演對手戲，飾演他的情人。（《追龍II：賊王》劇照）

邱意濃原名為邱璐璠，早在2008年曾參選TVB國際中華小姐大賽，獲得「魅力新人獎」，同年參選國際旅遊小姐中國區總決賽進入六強，其後將事業重心放在拍劇和電影上，《古劍奇譚》、《胭脂》、《絕地逃亡》、《秦時麗人明月心》和《冒險王衛斯理之支離人》皆有份演出，更在2018播出的《倩女幽魂情：陷夜聊齋》中扮演女主角小倩。

邱意濃早前拍攝《冒險王衛斯理之支離人》時，潛入停屍間跟余文樂扮演的衛斯理屍體表白。（邱意濃微博圖片）

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根據百度資料顯示邱，意濃的出生日期為1990年10月30日，不過懷疑有報細數之嫌，事關早在11年前她參選中華小姐大賽時，簡介寫明「邱璐璠（真名），中國江西，21歲」就此推算她應該是1987年出生，所以網上所寫1987 年 10 月 8 日應該才是她的真實年齡，而今年31歲的她依然keep得非常好，絕對不比其他妹妹仔輸蝕！

邱意濃參選中華小姐大賽。（影片截圖）

1米72的邱意濃擁有一雙大長腿。（邱意濃微博圖片）

而且身材非常好！（邱意濃微博圖片）

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