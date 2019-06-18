【復仇者聯盟】大人細路都啱玩！　迪士尼計畫加州建Marvel Land

今年4月底上映的Marvel超級英雄主線大片《復仇者聯盟 4 : 終局之戰》（Avengers 4：Endgame）在全球掀起了瘋狂的觀影熱潮，最近就已經有一位美國Marvel粉絲在電影推出至今已經進電影院狂刷超過116次而爆紅。在6大初代復仇者紛紛於《復仇者聯盟 4 : 終局之戰》劇情中淡出第一線主角崗位，如果你是鐵甲奇俠、美國隊長和黑寡婦等電影元老超級英雄的粉絲，現在似乎又出現了一個足以令粉絲興奮的消息，那就是「Marvel Land」即將要全新擴大建設！

原來國外媒體紛紛報導指出迪士尼已經拿到了全新的「Marvel Land」建築許可證，等於政府正式批准了迪士尼接下來可以率先在加州建設全新、更大型的Marvel主題樂園，這項全新的「Marvel Land」規模將可媲美現行的星球大戰主題園區。

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趁着今年《復仇者聯盟 4 : 終局之戰》已經在全球狂掃27.33億美元總票房的驚人氣勢，迪士尼確定可以修建全新Marvel Land的消息也引起網友一片歡呼聲：「Marvel Land快開！我肯定要去」、「大家先存好錢，Marvel要來吸乾大家的荷包了」、「希望樂園中有一座超高的Stark大廈當作地標」、「期待有美國隊長專屬場館。」

迪士尼計畫打造超級英雄樂園「Marvel Land」。（IG@ThunderMesa_DLP）

事實上現在全球各地的迪士尼樂園都有着零零落落的Marvel特區，像是香港迪士尼才剛打造出了「全球首座蟻俠與黃蜂女遊樂設施」，泰國曼谷也在去年開幕了號稱「亞洲最大的Marvel主題室內園區」，讓Marvel粉絲可以進入會場一起體驗跟復仇者並肩作戰的感覺，不過相信由樂園專家迪士尼親自打造的Marvel Land，效果肯定會不同凡響。

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