【復仇者聯盟4】鐵甲奇俠催淚結局是即興？　湯賀蘭：根本冇劇本

電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）票房持續熱賣，不過下一部Marvel電影《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）已經開始宣傳，在電影結局中，「鐵甲奇俠」Tony Stark壯烈犧牲，最近「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）在受訪時，也坦言鐵甲奇俠犧牲的那段感人戲，不只是羅拔唐尼（Robert Downey Jr.），全部的人都是即興演出。

鐵甲奇俠催淚結局竟然係即興。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

在「PINKVILLA」的訪問中，湯賀蘭坦言，「我們與羅拔唐尼拍攝那段戲時，根本沒有劇本，只有Kevin Feige、羅素兄弟（Russo brothers）、我、羅拔唐尼、桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）以及當卓度（Don Cheadle），他們告訴我接下來發生的事，也表示他們希望看到一些橋段發生，然後我們就即興演出，我印象中沒記錯的話是這樣。所以當時以非常特別的方式拍攝了這樣一個關鍵電影場景，拍那段戲時具備着真實的情感，我的意思是，現在回顧起來那可能是我自己最瘋狂的一天，但也是非常棒且無與倫比的一幕」。

另外隨着《黑超特警組：反轉世界》（Men in Black: International）宣傳的基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth），也在訪談中坦言他當初與湯賀蘭合作拍攝《巨鯨傳說：怒海中心》（In the Heart of the Sea）時，就對這個少年的精彩表現相當稱讚，得知湯賀蘭即將試鏡「蜘蛛俠」一角，他還主動打電話狂推薦湯賀蘭，最後果然由他出線，讓基斯咸士禾夫也相當得意。

《蜘蛛俠：決戰千里》將於6月28上映！搶先欣賞精彩劇照▼

+ 17 + 16 + 15

延伸閱讀：

悼！史上最經典「羅密歐與茱麗葉」導演去世 看走眼沒捧阿湯

情變沒讓事業卡卡！布萊德利庫柏新片「幹掉」李奧納多？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】