【復仇者聯盟4】鐵甲奇俠催淚結局是即興？　湯賀蘭：根本冇劇本

電影《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)票房持續熱賣,不過下一部Marvel電影《蜘蛛俠:決戰千里》(Spider-Man: Far From Home)已經開始宣傳,在電影結局中,「鐵甲奇俠」Tony Stark壯烈犧牲,最近「蜘蛛俠」湯賀蘭(Tom Holland)在受訪時,也坦言鐵甲奇俠犧牲的那段感人戲,不只是羅拔唐尼(Robert Downey Jr.),全部的人都是即興演出。

鐵甲奇俠催淚結局竟然係即興。(《復仇者聯盟4:終局之戰》劇照)

在「PINKVILLA」的訪問中,湯賀蘭坦言,「我們與羅拔唐尼拍攝那段戲時,根本沒有劇本,只有Kevin Feige、羅素兄弟(Russo brothers)、我、羅拔唐尼、桂莉芙柏德露(Gwyneth Paltrow)以及當卓度(Don Cheadle),他們告訴我接下來發生的事,也表示他們希望看到一些橋段發生,然後我們就即興演出,我印象中沒記錯的話是這樣。所以當時以非常特別的方式拍攝了這樣一個關鍵電影場景,拍那段戲時具備着真實的情感,我的意思是,現在回顧起來那可能是我自己最瘋狂的一天,但也是非常棒且無與倫比的一幕」。

另外隨着《黑超特警組:反轉世界》(Men in Black: International)宣傳的基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth),也在訪談中坦言他當初與湯賀蘭合作拍攝《巨鯨傳說:怒海中心》(In the Heart of the Sea)時,就對這個少年的精彩表現相當稱讚,得知湯賀蘭即將試鏡「蜘蛛俠」一角,他還主動打電話狂推薦湯賀蘭,最後果然由他出線,讓基斯咸士禾夫也相當得意。

《蜘蛛俠:決戰千里》將於6月28上映!搶先欣賞精彩劇照▼

+ 17 + 16 + 15

延伸閱讀:

悼!史上最經典「羅密歐與茱麗葉」導演去世 看走眼沒捧阿湯

情變沒讓事業卡卡!布萊德利庫柏新片「幹掉」李奧納多?

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】