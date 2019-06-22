《黑超特警組：反轉世界》竟然有兩個版本？票房仆直又負評有原因

《黑超特警組：反轉世界》（Men In Black International）找來「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）以及「女武神」泰莎湯遜（Tessa Thompson）拉抬聲勢，但票房跟評價卻皆不如預期，爛番茄網站僅獲得24%的新鮮度，上映三天在北美也僅獲得2850萬美元的票房成績。

《黑超特警組：反轉世界》的爛番茄新鮮度僅得24%。（爛番茄網站截圖）

而這部如此有趣的題材，為甚麼會面臨到票房評價雙輸的局面？其實根據外媒指出，這部電影與《天魔特攻：血后的崛起》（Hellboy）一樣，拍攝過程並不順利，包含劇本在拍攝期間仍不斷更動以及導演Gary Gray差點就要退出。

導演與監製衝突不斷

Sony Pictures當初本希望讓《黑超特警組》以及《逃學黐孖咇》（21 Jump Street）系列跨界合作，但《逃學黐孖咇》系列製片Neal H. Moritz最終不願妥協，而Tommy Lee Jones以及韋史密夫（Will Smith）的回歸又不大可能實現，所以外傳以及重啟成了另一種冒險的方式。

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而外媒透露其實當初編劇Art Marcum與Matt Holloway的劇本很有趣且風格非常前衛，並將移民議題融入劇情。但由於先前負責這部電影的高層David Beaubaire於去年夏天正式退出後，導演與監製Walter F. Parkes之間就開始為了劇本不斷出現衝突。

《黑超特警組：反轉世界》有「雷神」及「女武神」亦無助票房。（《黑超特警組：反轉世界》劇照）

Walter F. Parkes一直介入劇本的重寫工作，演員們幾乎每天都會收到新版本的劇本，造成片場的混亂。而劇本重寫後也失去當初劇本給人的前衛感受。基斯咸士禾夫以及泰莎湯遜甚至還因為劇本重寫過於頻繁，各自僱用了專門寫對白的編劇團隊。Walter F. Parkes不只干預劇本的重寫，也在意畫面的色不過這部電影與《變種特攻：黑鳳凰》（X-Men : Dark Phoenix）面臨的情況不太相同，後製階段幾乎沒有碰上太大問題，也沒有需要大量重拍。但Sony內部最終在「Walter F. Parkes剪輯版」以及「Gary Gray剪輯版」中，選擇了前者。根據內部人士透露，Sony在兩人出現衝突時，幾乎嚴重疏於調解紛爭，就像個「不盡責的房東」。

而如果當初選擇導演版上映，票房是不是就不會落得如此下場？而當初劇本又會是如何？一切只能成為謎團了。

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