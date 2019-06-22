票選5大最受歡迎蝙蝠俠！　賓艾佛力險包尾　最紅小丑係「佢」

於《蝙蝠俠對超人：正義曙光》、《自殺特攻‬：超能暴隊》、《正義聯盟》飾演蝙蝠俠的荷李活男星班艾佛列克（Ben Affleck），今年一月底已將火炬傳給下一任蝙蝠俠，確定不回歸演出該角，到底誰是下一任蝙蝠俠引爆話題。華納兄弟由《猿人爭霸戰》系列電影導演麥里夫斯（Matt Reeves）執導《蝙蝠俠》獨立電影規劃成三部曲，第一部定檔2021年6月25日在北美首映，《吸血新世紀》系列電影、《命中有罪》男星羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）最後擊敗《變種特攻》系列電影「藍獸」英國男星尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult），成為電影史上最年輕一任的蝙蝠俠。

此結果或許讓不少粉絲感到不滿，不過根據《The Hollywood Reporter》公佈的最新調查顯示，42% 18至29歲的人支持羅拔柏迪臣演出該角，高出尼古拉斯侯特12%。30至64歲的年齡區間，則較支持尼古拉斯侯特飾演蝙蝠俠。

美國各年齡層受訪者認為誰將成為蝙蝠俠的比例。（《The Hollywood Reporter》截圖）

麥里夫斯執導編劇的《蝙蝠俠》獨立電影聚焦年輕Bruce Wayne的故事，將不會改編漫畫，他表示：「這將會是一部以概念出發的蝙蝠俠黑色電影，我希望是個驚心動魄又充滿情感的故事，並展現其它電影較少看到的偵探層面。漫畫曾描述他是世界上最偉大的偵探，我們希望能展開一場蝙蝠俠偵察犯罪、試圖破解案件的旅程。」

羅拔柏迪臣憑《吸血新世紀》系列電影「愛德華」一角走紅，建立的廣大粉絲多數是青少年，讓他演的蝙蝠俠電影有一定的粉絲基礎。LettersToRob.com粉絲網站的共同創辦人Bekah Decker認為：「Bruce Wayne是一個非常黑暗的人，愛德華也很黑暗，後者在原著中也有更多伸張正義的特質，剛好很適合蝙蝠俠。」

此份調查為6月6至9日，針對2201位美國成人進行訪問。除了上述問題，也分別調查了大家最喜歡的蝙蝠俠、小丑和貓女演員。

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