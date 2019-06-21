【作家的謊言】張建聲農夫約埋去滾　何珮瑜滅火筒踢竇「降溫」

向西三部曲最終章《作家的謊言：筆忠誘罪》經已上畫，由張建聲（Justin）飾演作家「徐哲」，與農夫的陸永及C君份屬老友，三個男人除了鍾意摸酒杯底傾偈外，仲會約埋一齊滾。雖然成功突擊多次，不過上得山多終遇虎，今次終於被何珮瑜（Jeana）扮演的老婆識破，要去掃場。

好兄弟一齊落去玩，點知就出事。（官方劇照）

戲中講到Jeana好醒目，單從三個男人的WhatsApp Group留言及emoji的古怪，就識破老公行蹤，並即時衝去夜場踢竇。這場戲爆嬲的 Jeana 先拉住夜場媽媽生又鬧又打，更一腳踢落叠起的香檳酒及酒杯，搞到全場爆樽，再開埋滅火筒為班男人「降火」，令 Justin 同農夫成臉粉。

老婆查出老公行徑，一出現這個眼神已心知不妙。（官方劇照）

擒賊先擒王，踢竇首先要制服媽媽生，真係好狠。（官方劇照）

Jeana在新片中做師奶完全冇得靚，全片近乎素顏上陣。Jeana：「冇得靚我不知幾開心，等咗呢個機會好耐。套戲拍完一年，最近再睇番先發覺套戲劇情原來好複雜，但因為拍的時候是跳拍，所以好多謝導演同編劇一路指導。我記得嗰段日子開工，都keep住個狀態，要hold住這種情緒是辛苦的，試過喊到眼腫都唔敢放鬆。」