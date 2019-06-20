【作家的謊言影評】張建聲、松岡李那情慾殺局夠懸疑　結局估唔到

小說改編成電影的例子多不勝數，但是以網絡小說改編成電影的作品，大概就會即時想起於香港高登討論區發表文字作品的向西村上春樹的作品，而當中兩部文字作品，分別被改編成2012年由胡耀輝的《一路向西》，與2017年由吳漢邦與吳兆麟合導的《西謊極落：太爆・太子・太空艙》。 是日觀看這部由《肉蒲團之極樂寶鑑》導演孫立基最新執導作品，為第三部改編向西村上春樹網絡小說的電影《作家的謊言：筆忠誘罪》，有別於過往兩部作品的格局，這是一部具有懸疑的電影。懸疑的故事舖陳，劇情峰迴路轉，有別於過往小說改編電影的風格，導演與演員表現俱佳。

《作》片故事講述徐哲（張建聲飾）是一位很有名的小說作家，他跟妻子琦琦（何佩瑜飾）與兒子過着幸福的生活。一天，徐哲的單位來了一名新的租客 — Elaine（松岡李那飾），她的出現令他的生活帶來很大的衝擊，更經常逃避琦琦，與Elaine發生關係。某夜，Elaine突然被發現伏屍在屋苑的平台，警方開始着手調查她死亡的原因，從中亦調查到她跟徐哲之間的關係，繼而亦發現琦琦早知徐哲與Elaine有染，這令Elaine的死變得更成謎，究竟Elaine是自殺還是被殺呢…

按圖看《作家的謊言》精彩劇照▼

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孫立基執導的電影作品不多，當中最為深刻印象的，莫過於是2011年執導的首部劇情長片《肉》片，影片可謂打破了香港電影的格局，首次以3D制式放映的三級情色題材電影，亦得到空前的成功。後來於2015年，孫立基執導第二部作品《壹獄壹世界：高登闊少踎監日記》，是他首次改編高登討論區小說作品，電影以幽默風趣的手法，執導了一部久違的監獄題材電影。

相隔四年後，孫立基執導第三部的《作》片，是他再次執導改編高登網絡小說作品，以及與編劇沈錫然再次的合作。故事以懸疑推理作為故事的主線發展，跟之前兩部改編向西村上春樹的電影略有不同，大概唯一的共通點，就是同樣描寫香港的社會境況。

電影以一名女子從高處墮樓身亡的鏡頭作開端，刻下就已經交代着這是一部充滿懸疑與驚悚的電影。接着故事的發展，則開始以描寫人物為主，從徐哲作第一身的故事人物出發，帶出她的妻子琦琦與「新租客」Elaine，劇情透過徐哲所寫的小說，暗示着他的婚姻感情漸淡，希望在愛情上有更大的衝擊。Elaine的出現就成為了他與琦琦夫妻間的危機。

電影的前半段主要是描述徐哲與Elaine的外遇感覺，但是當中亦交代着徐哲曾經因一次被琦琦發現他偷食，而對他漸漸起了疑心，而劇情的中段亦開始交代着他與琦琦之間的互相猜疑。同時，徐哲與Elaine之間的感情，逐漸變成金錢上的交易，繼而女方更開始勒索男方。電影的後段則着重以警方調查Elaine的死為主，警方開始調查Elaine跟徐哲的關係，當中亦因這段婚外情，涉及琦琦的疑心，劇情逐漸變成懸疑推理，究竟Elaine為何而死呢，亦成為了電影的主要伏線。

《作》片的劇本十分扎實，甚具追看性。前段的劇情舖排，一直延伸着後段的推理部份，把整個劇情結構更為完整。筆者最為欣賞其中兩點，包括文章後段的推理部份，以及電影中的細節。電影後段的推理部份，劇情環環相扣，層層推進着電影的張力，既呈現緊張氣氛之餘，更會讓觀眾投入於推理的情節裡。在推理的部份，必須不時留心劇情中的細節，跟前段的故事舖排互相呼應，當中亦能解構到後段的劇情發展，是很有心思的處理。

片中三位主要的演員表現均為稱職 — 飾演作家徐哲的張建聲，近年他在的電影中，嘗試過不同的角色演出，今次他亦演活了這位作家的心境反覆，表現準繩，神情十足。片中兩位女演員的演出，更是令人喜出望外，飾演Elaine的松岡李那，她在片中與張建聲有不少情慾的演繹，表現大膽（《作家的謊言》劇照）

片中三位主要的演員表現均為稱職 — 飾演作家徐哲的張建聲，近年他在的電影中，嘗試過不同的角色演出，今次他亦演活了這位作家的心境反覆，表現準繩，神情十足。片中兩位女演員的演出，更是令人喜出望外，飾演Elaine的松岡李那，她在片中與張建聲有不少情慾的演繹，表現大膽，加上她在片中有不少廣東話的演出，表現不俗。飾演琦琦的何佩瑜，她在片中幾乎是素顏的演出，加上其不少角色的性格層次感很重，她亦表現恰如其分，印象亦頗深刻。

從整部電影來看，《作》片具有穩固的水準，導演與演員的表現均為出色，電影充滿懸疑的故事佈局，精密細緻的舖陳，高潮迭起，節奏明快，結局更是令人意想不到，為電影帶來不少的驚喜。電影利用情慾與驚悚的元素，引申着婚姻之間的相處關係，以及香港社會的問題，反映都市的寫實現象，倒是值得思考。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】