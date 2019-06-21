【凜冬烈火：烏克蘭自由之戰】街頭抗爭紀錄片　政府血腥暴力清場

《凜冬烈火：烏克蘭自由之戰》（Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom, 2015）是一部2015年的紀錄片，敘述烏克蘭在2013年至2014年冬季爆發的親歐盟示威運動。 面對近日本港一連串的遊行示威，排山倒海的新聞、記招以及資訊的泛濫和轟炸，這部紀錄片或許也能為大家帶出一點警世的作用和反思。

《凜冬烈火：烏克蘭自由之戰》曾入圍第88屆奧斯卡金像獎最佳紀錄片獎，片段後續的訪談穿插，以及集會時的真實畫面。（影片截圖）

《凜冬烈火：烏克蘭自由之戰》曾入圍第88屆奧斯卡金像獎最佳紀錄片獎，由俄國導演Evgeny Afineevsky執導，而其實導演與團隊也是親歷這場運動之中。透過鏡頭可以看到2014年在烏克蘭一場由示威遊行、抗爭、之後演變成近武裝革命的運動，當中捕捉到很多危險的現場畫面，根本與戰地攝影沒太大分別。

紀錄片敘述了烏克蘭在2013年至2014年冬季爆發的親歐盟示威運動。（影片截圖）

親俄領袖曾承諾帶領烏克蘭加入歐盟

這個紀錄片完整地敘述了整場烏克蘭革命的來龍去脈，時任烏克蘭總統的亞努科維奇在重新取得政權後，他的親俄立場鮮明。原本他曾承諾要簽署貿易協定，會進一步加入歐盟，帶給了民眾很大的期待。怎料，亞努科維奇最後不單止沒有跟歐盟簽署協定，更與俄羅斯的大帝普丁簽了更密切的合作協議。

《凜冬烈火：烏克蘭自由之戰》是一部非常緊張的歷史紀錄片。（海報）

起初民眾集會似嘉年華

當時烏克蘭失業率高、官員貪污嚴重，此舉令不少人民深信情況，只會每況愈下，經濟會雪上加霜。所以有人號召民眾去到獨立廣場抗議，人民決心走上街動發聲。起初聚集的群眾以年輕人為主，有很多大學生。他們在獨立廣場唱歌、跳舞，就似一個嘉年華一樣。當時不少年輕人都指，自己對未來有很大的期待，他們是來到獨立廣場實踐夢想，那時的口號是「烏克蘭屬於歐洲」。

民眾受召喚到獨立廣場集會。（影片截圖）

烏克蘭政府暴力清場

然而，政府漠視民眾的訴求，沒有作出回應。遊行的第九天，口號變成了「請回應我們的訴求！」但烏克蘭政府卻進行第一次清場，廣場上鮮血淋漓，政府授權軍力及警力開始使用暴力驅逐。群眾感到絕望，原本保家衛國的士兵，毫不留情地毆打人民；保護人民的警察，竟變成是人民殺手。人民無奈地背着傷痕退出獨立廣場。

這部歷史紀錄片有不少驚心動魄的流血與暴力畫面。（影片截圖）

特種部隊射殺民眾及醫護人員

群眾第二次決定再奪回獨立廣場時，號召了更多人參與，同時政府也準備好足夠彈藥，出動更激進的特種部隊，更全力進攻獨立廣場清場。附近有教堂取得主教的祝福後，敲響教堂的鐘，有民眾呼喚更多人來對抗特種部隊以及支援示威人士。最後有一萬多名市民前來增援，守住獨立廣場。

雙方對峙愈演愈烈，持續有人民出現傷亡，特種部隊在街上射殺民眾，甚至衝入急救站殺害醫生、救護人員等。事情一直到2014年2月，亞努科維奇出逃，政權瓦解。

起初出來集會的以學生為主。（影片截圖）

民眾原本對政治毫無興趣

人民走上街頭對抗國家需要勇氣，在紀錄片中有提到人們走上街頭，其實不一定是因為他們與當權者不同的政治立場。他們對政治毫無興趣，平日生活根本不會太理會政治理念或信仰。直至他們覺得要放下自己的生活，辛苦地走上街頭抗議，很可能代表他們真的感覺到未來受到威脅，對將來沒有希望。

+ 7 + 6 + 5

「任何人都不能傷害這個國家的孩子」

紀錄片也反映出部分加入的群眾，加入抗爭是為了孩子，他們在片中說：「任何人都不能傷害這個國家的孩子」，他們希望知道孩子的想法，因為未來是他們的，所以他們與孩子站出來對抗強權。

《凜冬烈火：烏克蘭自由之戰》提到自由是需要爭取，甚至要從奮鬥才能得到目的。雖然不同地方的文化背景有差異，民眾也有不同的需求，但紀錄片有警世的意味，也值得大家引以為鑑，作出反思。